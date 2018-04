Stramaccioni by mohl vést Baráka s Janktem, píší v Itálii

V létě přicházel do pražské Sparty s nálepkou muže budoucnosti, trenéra, který matný klub pozvedne zpět na vrchol. Andrea Stramaccioni ale neuspěl a po třech jarních kolech byl z funkce definitivně odvolán. Nepomohly mu posily za desítky milionů ani výrazná důvěra majitele Daniela Křetínského. Čekali byste proto, že o pořádnou práci teď nějaký čas nezavadí? Omyl, podle italských médiích je reálný Stramaccioniho návrat do Udine.



Aktuálně třináctý celek Serie A, v jehož barvách působí i Antonín Barák s Jakubem Janktem, prožívá naprosto zoufalou druhou polovinu sezony. Udine prohrálo devět zápasů za sebou a kolo od kola klesá tabulkou. Pozice současného trenéra Massima Odda proto logicky slábne.



Server sport.sky.it píše, že pokud jeho svěřenci neuspějí ve středečním ligovém zápasu na hřišti silné Neapole, bude to znamenat Oddův konec. A kdo že je údajně nejvýš na žebříčku možných nástupců? Ano, tušíte správně - kouč, po jehož odvolání z letenské lavičky ještě před několika týdny hlasitě volala drtivá většina sparťanských fanoušků.



Stramaccioni Udine vedl už v sezoně 2014/15, mužstvo se ale jen těsně zachránilo v nejvyšší soutěži a římský rodák byl po vypršení roční smlouvy propuštěn. Pak neúspěšně trénoval řecký Panathinaikos, bídné působení ve Spartě ještě všichni máme v živé paměti. V žádném angažmá nedosáhl ani přes výrazné investice do kádru na úspěch, přesto z nějakého důvodu stále přicházejí další šance.



Teď možná dostane druhou v ambiciózním klubu ze severovýchodu Itálie. Dost záleží na tom, jak si Barák a spol. povedou ve večerním utkání v Neapoli. Duel se soupeřem, který je stále reálně ve hře o titul, však není zrovna ideální příležitostí, jak nastartovat trápící se mužstvo. "Hráči spolu mluvili a pochopili, že se musí z téhle situace dostat sami. Přijali svou zodpovědnost, já zase přijímám tu svou," prohlásil na tiskové konferenci současný trenér Oddo.



Kdyby ho v nejbližších dnech skutečně nahradil Stramaccioni, Udine by se stalo českými fanoušky ještě sledovanější než dosud. A ti sparťanští už na internetu vtipkují, že kouč by si s sebou do Itálie mohl přibalit třeba Ben Chaima nebo Kayu, tedy dvě letní posily, které se na Letné zatím vůbec neprosadily. Jak to se Stramaccioniho budoucností dopadne?