Švéd si v LA pronajal stránku v deníku: "Jste vítáni" napsal na ní.

Jen krátce poté, co ukončil smlouvu s věhlasným Manchesterem United si Zlatan Ibrahimovič našel další tým, za který bude hrát. Šestatřicetiletý švédský fotbalista si po působeních v Evropě nyní vyzkouší zámořskou Major League Soccer, ve které bude nastupovat za jejího pětinásobného vítěze Los Angeles Galaxy. Ihned po přestupu si v tamějším deníku LA Times pronajal celou novinovou stránku, do které napsal: "Drahé Los Angeles. Jste vítáni. Nemáte zač!"

Smlouva s Manchesterem byla zrušena ve čtvrtek. Už o den později podepsal Ibrahimovič novou s Los Angeles. Klub vzápětí potvrdil jeho příchod na webových stránkách. Hned nadpis úvodní stránky deníku LA Times dával jasně najevo, že to se Švédem v americké fotbalové soutěži v dresu Galaxy nebude vůbec lehké. "Je těžké ho ignorovat," napsal list.

Uprostřed deníku se také objevil inzerát, který si objednal sám Ibrahimovič a v němž se objevilo. "Drahé Los Angeles, jste vítáni," stálo v citaci. Celá stránka následně zůstala prázdná, až dole byl Švédův podpis a číslo devět, které bude v MLS nosit.

Ibrahimovič odpověděl po svém i místním novinářům, když se ho zeptali, zda je Los Angelese dost velké a připravené na to zvládnout osobnost jeho formátu. "Pokud toku tak není, udělám to větší," řekl Švéd deníku LA Times.

Šestatřicetiletý švédský fotbalista byl pro Galaxy cílem již dlouhodobě, nakonec se mu ho podařilo získat. "Když jsem byl v Evropě, vyhrál jsem 33 trofejí, hrál v nejlepších týmech na světě a s nejlepšími hráči. Chtěl jsem přijít do USA a tam hrát svou hru. Chtěl jsem aby si lidi mou hru užívali. Vybral jsem si Galaxy, abych tak učinil," prohlásil Ibrahimovič před médii.

Zároveň také připustil, že chce hrát na mistrovství světa, i když před dvěma lety ukončil reprezentační kariéru. "Švédi mi volají každý den a ptají se mě, jak se cítím, na co myslím a jaká je situace. Jde to krok po kroku," komentoval svou situaci Ibrahimovič. "Pokud se budu cítit dobře a bude v mých silách hrát za Švédsko, tak do Ruska pojedu. Dveře budu mít vždycky otevřené," dodal vzápětí 36letý fotbalista. Podle vlastních slov ale nyní potřebuje hlavně hrát fotbal, pak se teprve uvidí.