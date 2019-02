Tahanice o smlouvu. Hvězda ligy se stěhuje do Saúdské Arábie

Jedna z největších hvězd zámořské fotbalové ligy a nejlépe placený hráč soutěže Sebastian Giovinco opouští Toronto. Dvaatřicetiletý italský útočník se na tři roky upsal saúdskoarabskému Al Hilálu. V dnešním fotbale nikterak výjimečný přesun na Blízký východ ale dodatečně budí vášně.

Krátce po uzavření přestupu se Giovinco vyjádřil pro klubový web veskrze pozitivně. "Děkuji fanouškům a spoluhráčům za čtyři výjimečné roky v Torontu. Poděkování patří i vedení, které mi pomohlo učinit další krok v kariéře."

O pár hodin později ale italský útočník uveřejnil na sociálních sítích dlouhý příspěvek, ve kterém mluvil trochu jinak. "Chtěl jsem prodloužit smlouvu a ukončit v Torontu kariéru. V místě, které si moje rodina zamilovala a které se stalo naším domovem," napsal Giovinco, jenž do kanadského klubu přestoupil v roce 2015 z Juventusu.

"Bohužel, vedení se rozhodlo namířit klub jiným směrem. Dva roky jsem se snažil obnovit kontrakt, ale vedení bylo neochotné. Neuplatnili opci do roku 2020 a nabídli mi nové podmínky, které jsem nemohl akceptovat," svěřil se Giovinco. "Můžete teď říkat, že jsem odešel za více penězi. Není to pravda, přistoupil bych i na snížení platu v Torontu. Vedení mi ale svým přístupem vyslalo jasný signál."

Prezident Toronta Bill Manning vysekl Giovincovi poklonou a nazval ho "největším hráčem v klubové historii." Pak se ale ohradil vůči tvrzení dvaatřicetiletého Itala. "Kdykoliv jsme začali znovu jednat, okamžitě jsme od hráče a jeho agenta slyšeli, že s platem dolů v žádném případě nepůjdou," uvedl.

"Nevím, kolik mu přesně nabídli, ale podle mého názoru se do Saúdské Arábie nepřestupuje kvůli lepšímu životnímu stylu," dodal Manning.

V minulé sezoně měl Giovinco mezi všemi hráči MLS nejvyšší příjmy. Základní plat 5,6 milionu dolarů a bonusy mu zajistily dohromady 7,1 milionu dolarů. V zámoří odehrál 142 zápasů, nastřílel 83 gólů a přidal 64 asistencí. V každé ze čtyř sezon byl vybrán do Utkání hvězd, v roce 2016 dovedl tým do finále play off a o rok později už s ním vybojoval i celkový triumf.

Giovinca povede v týmu lídra nejvyšší saúdskoarabské soutěže známý portugalský kouč Jorge Jesus. Za spoluhráče bude mít například bývalého kanonýra Lyonu nebo Galatasaraye Istanbul Bafétimbiho Gomise.