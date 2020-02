Téměř dokonalý večer, rozplýval se ředitel Lyonu.

Někdejšího hráče a nyní ředitele fotbalového klubu Olympique Lyon Juninha nadchla středeční výhra 1:0 nad Juventusem Turín v prvním osmifinálovém zápase Ligy mistrů. Lyon podle něj prožil téměř dokonalý večer. Mrzí ho jen, že podobné výkony a výsledky nepředvádí i ve francouzské lize.

"Byl to téměř dokonalý večer. Nikdo samozřejmě nečekal, že Juventus porazíme. Máme obrovskou radost z výhry, zejména pak z prvního poločasu, který byl perfektní. Bylo jasné, že Juventus bude po pauze bojovat, protože je to hodně silný tým," řekl Juninho rozhlasové stanici RMC Sport.

"Přesto si moc jasných šancí nevytvořil. Je to jen první utkání, ale dokazuje to, že také máme kvalitu a talent, se kterým můžeme počítat. V Lize mistrů chceme jít dál," uvedl pětačtyřicetiletý Brazilec, který za Lyon hrál v letech 2001 až 2009. Olympique, o jehož výhře rozhodl v 31. minutě Lucas Tousart, postoupil do čtvrtfinále soutěže naposledy v roce 2010. Odveta v Turíně je na programu v úterý 17. března.

Juninho lituje, že se Lyonu nedaří ve francouzské lize. V posledních devíti ligových utkáních vyhrál jen třikrát a patří mu až sedmé místo. "Výkon s Juventusem vyvolává otázku, proč si nedokážeme udržet podobnou koncentraci i v lize. Kdybychom doma vyhráli o tři zápasy více, byli bychom teď v tabulce úplně někde jinde," prohlásil Juninho.