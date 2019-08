Tichá přestavba Arsenalu. Fanoušci zase doufají v lepší zítřky

Příznivci fotbalového Arsenalu zase mají v co věřit. Po letech bezmoci se rozhořel plamínek naděje loni, když chátrající mužstvo převzal španělský stratég Unai Emery. Jeho první sezona sice nebyla bůhvíjak zázračná, ale určitý progres byl cítit. Ten pokračuje v současném přestupním období, kdy londýnský klub poměrně potichu zbrojí a chystá se jak na novou sezonu, tak na budoucnost.

Ve fotbale se říká, že by se neměla soudit odvedená práce po prvním roce. Že k vtisknutí tváře týmu a možnosti sestavit si tým více dle svých představ potřebujete sezony minimálně dvě. Krásným příkladem toho je Pep Guardiola v Manchesteru City. Právě do druhého ročníku letos vstoupí Unai Emery jako lodivod Kanonýrů.

To samozřejmě neznamená, že Arsenal zválcuje celou Premier League a v květnu zdvihne nad hlavu trofej. To ani samotní fanoušci nežádají. Jim bohatě stačí (po letech útrap), aby se jejich milovaný tým probojoval do top čtyřky, co nejvíce naháněl čelo, ale hlavně, aby hrál znovu koukatelný, útočný fotbal, kterým je po celém světě proslaven.

Byť Gunners loni skončili pátí, získali slušných 70 bodů, což by například ve španělské lize stačilo na třetí místo (více než měl Real Madrid) a pohodlnou kvalifikaci do Ligy mistrů. Jenže v tom je Anglie specifická. Ani nadprůměr často nestačí. O titul se reálně rve šest týmů, a tak vždy dvěma z nich zbydou oči pro pláč (Evropskou ligu).

Přišli mladí a hladoví

Emery se pomalu snaží obměňovat kádr. Myslí na budoucnost a přivádí lepší a mladší hráče. Nově se k mužstvu připojil brazilský útočník Gabriel Martinelli. Osmnáctiletý talent vstřelil hned ve svém prvním nástupu na hřiště gól. Co na tom, že to bylo v přátelském utkání proti Coloradu. I tak se počítá. Vedle borců jako Aubameyang nebo Lacazette se může hodně přiučit.

Po šokujícím oznámení Laurenta Koscielnyho, dlouholetého kapitána a opory Arsenalu, že odmítá odcestovat na turné do Ameriky a chce z klubu odejít, byl další post na vylepšení jasný. A stalo se. Vedení dotáhlo přestup mladé naděje do středu obrany Williama Saliby, který už tak mladý stál 30 milionů eur. Pro jeho lepší rozvoj ho však celek ze severu Londýna nechá ještě rok hrát v týmu, odkud byl odkoupen - Saint-Étienne. Na trhu velmi žádaný hráč by se měl v budoucnu stát oporou zadních řad Arsenalu.

V neposlední řadě musel trenérský štáb vyřešit odchod legendy Aarona Ramseyho, jenž po vypršení smlouvy odešel do Juventusu. A přivedl více než kvalitní náhradu. Z Realu dorazil nadějný střední záložník Dani Ceballos. Dvaadvacetiletý talent španělského fotbalu přišel na roční hostování bez opce. V médiích ale koluje informace, že vedení Arsenalu obdrželo slib. Pokud se Ceballos osvědčí, Madrid bude ochoten naslouchat nabídce na jeho trvalé odkoupení.

Dle místních zdrojů se navíc bývalý tým Tomáše Rosického finalizuje další dva přestupy. Dva ohromné přestupy. Ze Celticu by měl co nevidět dorazit levý obránce Kieran Tierney, nejlépe hodnocený levý bek ve Skotsku. Ve dvaadvaceti letech má za slavný celek odkopáno přes 170 zápasů!

Tichá cesta pomalého vzrůstu

Druhou, ještě o level větší bombou, by měl být Nicolas Pepé. Čtyřiadvacetileté křídlo z Lille je velmi žádaným zbožím na evropském trhu. Což potvrzuje i jeho cenovka 72 milionů liber. Reprezentant Pobřeží Slonoviny se loni blýskl 22 góly a 11 asistencemi. Společně s dvojicí Aubameyang a Lacazette by mohli trumfnout nejlepší útočnou trojici z Liverpoolu Firmino - Salah - Mané.

Když se připočte brankář Bernd Leno, jenž přišel do klubu před minulou sezonou jako náhrada za Petra Čecha a má za sebou fantastický první ročník. Talentovaný Iwobi, jenž se rok od roku zlepšuje a padá na něj stále větší míra zodpovědnosti.

Mladý Guendouzi, francouzský virtuóz ze středu pole, kde zaujal klidem na míči a perfektní rozehrávkou. Do toho uzdravující se dvojice obránců Bellerin a Holding, na nichž chce Arsenal vystavět svou defenzivní linii. K tomu všemu megalomanská útočná síla v podání již zmíněné dvojice Auba - Laca, kteří jsou navíc skvělými přáteli na place i mimo něj.

Není divu, že Gooners, jak se přezdívá fanouškům Arsenalu, jsou na novou sezonu natěšeni. Po dlouhých letech za sebou mají povedené letní přestupní okno, během kterého však klub neutratil několik miliard jako to dělávají jiné kluby, ale šel cestou ekonomičtější a tišší, která je mu vlastní.

Navíc disponují i progresivním koučem a zdravým týmovým duchem. A pokud se opravdu podaří dokončit zmíněné obchody (na 99 % je vše hotovo), tak je jejich entuziasmus oprávněný.

Dočkáme se tedy obrozeného Arsenalu, jenž na přelomu a začátkem tisíciletí válcoval všechny, kdo mu stáli v cestě?