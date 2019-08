To je sabotáž! zuřil Stramaccioni po prvním zápase v Íránu

Začal tak, jak skončil. Andrea Stramaccioni má za sebou první odtrénovaný zápas v íránské lize, na který však nebude vzpomínat rád. Jeho celek inkasoval v nastaveném čase druhého poločasu, navíc byl vyloučen jeden z jeho svěřenců. Kromě toho byl vytočen také z toho, že mu na lavičce chyběl tlumočník.

Samotné angažování italského stratéga do klubu Esteghlal znamenalo velikou slávu. Fanoušci íránského mužstva vítali nového kouče, který má zkušenosti se světovým fotbalem. Předsezonní příprava se vyvedla na sto procent, Stramaccioniho hoši vyhráli všech šest utkání. Jenže start do ligy byl opačný.

Nejúspěšnější celek v zemi prohrál na hřišti Machine Sazi v poměru 0:1. Hořká prohra je to především proto, že outsider vstřelil branku až v 94. minutě. Třiačtyřicetiletý rodák z Říma následně na tiskové konferenci doslova zuřil.

"To jsme nečekali. Nezačali jsme dobře, soupeř byl lepší než my. Poté jsme se zvedli a začali hrát lépe, dokonce jsme mohli dát i gól. Ve druhé půli byl soupeř téměř neškodný, ale díky naší chybě se mu podařilo skórovat. Nezasloužili jsme si prohrát," tak zněla jeho slova v kostce. Na průběh tiskové konference se můžete podívat na videu níže.

Více ho ale naštval fakt, že mu na lavičce chyběl tlumočník. "Během dvou měsíců v klubu řeším spousty problémů. Já se nevzdávám, ale to, co se dnes stalo, v tom není absolutně žádný respekt vůči mé osobě a mé profesi," řekl nasupeně Stramaccioni.

"Kdyby vás v Itálii ve vašem prvním zápase odřízli od překladatele, byla by to sabotáž! Já ale neodcházím, zůstávám a budu bojovat dále. Za fanoušky, protože nás tým má skvělé fanoušky. Gratuluji soupeři k výhře, to je vše," zakončil svůj svérázný projev Ital.