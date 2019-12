To se nesmí stávat, zuřil "Stevie G" po útoku skleněnou lahví.

Páteční duel skotské fotbalové ligy mezi Hibernian a Rangers "ozdobil" výbuch bývalého kanonýra Stevena Gerrarda. Kouč musel bránit své hráče, když na zelený pažit začaly dopadat předměty vhozené nespokojenými fanoušky.

Incident začal šedesátou minutou vyhroceného utkání, kdy dostal červenou kartu hráč domácího mančaftu Ryan Porteous po faulu na Borna Barišiće. Když rozezlený viník opustil trávník, mezi fanoušky se strhla vlna nevole korunovaná vhozenou skleněnou lahví směrem k obránci Rangers.

Rodák z Chorvatska byl očividně šokován a otřesen, zachoval však chladnou hlavu a pokračoval v utkání. To samé se nedá říci o bývalém anglickém reprezentantovi a současném trenérovi skotských fotbalistů.

Gerrard vybuchl, začal hrozit pěstmi a řvát směrem k lavičce soupeře i směrem k divákům a pořadatelům. Po roztržce mezi oběma tábory byl kouč hostí vyhnán na tribuny společně "nepřáteli" trenérem Hibernian Tomem Culshawem i jeho asistentem Johnem Potterem.

