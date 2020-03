Toaletní papír je problém. Kadeřábek se řídí i českými pravidly

Na pět minut sedne do auta, vyrazí za město k lesu a tam osamoceně asi hodinu plní běžeckou část individuálního tréninku. Jinak fotbalista Hoffenheimu Pavel Kadeřábek při pandemii koronaviru nevychází z domu, jen byl shánět toaletní papír, který je v Německu aktuálně nedostatkovým zbožím. Český reprezentant připouští, že mu schází kontakt s kabinou, ale ještě více s míčem. Předpokládá, že v Německu udělají vše pro to, aby se přerušená bundesliga dohrála.

"Ještě minulý týden jsme měli možnost omezeně trénovat v tréninkovém centru ve skupinách po čtyřech nebo pěti hráčích na hřišti. Ale moc kluků to nevyužívalo, ani já. Raději jsem zůstal v klidu doma a plním si individuální tréninkový plán," řekl Kadeřábek.

"V neděli večer vydala kancléřka Merkelová další opatření, zakázala se shromáždění více než dvou lidí. Tím už je to vše pasé a trénujeme individuálně všichni. Psal jsem si třeba s Theem (Gebre Selassiem) a ti to mají v Brémách stejně," dodal sedmadvacetiletý pravý bek či záložník.

Přestože v Německu dosud platila v boji s pandemií mírnější nařízení než v jiných zemích, snaží se Kadeřábek dodržovat i česká pravidla. "Každá země to má jinak, nechci se úplně pouštět do hodnocení. Každopádně my se s manželkou a dcerou snažíme dodržovat německá i česká pravidla. Myslím, že Česko to nastavilo výborně a brzy, naprosto s tím souhlasím. Používáme roušku, která tady zatím povinná není. Minulý týden jsem moc lidí s rouškou nepotkal, ale teď v tomhle týdnu už ji řada lidí měla," řekl.

U nikoho z klubu zatím není podezření na nákazu. "To by nás poslali do karantény. Takže všichni jsme v pořádku. Do mého blízkého okolí se to zatím naštěstí nedostalo," uvedl Kadeřábek.

Ven z domu vychází zcela minimálně. Pouze se ráno vypravil pro mýdlo a hlavně toaletní papír, kterého je v obchodech nedostatek. "Sháněl jsem ho snad 14 dní. Vyrazil jsem hned ráno v osm, už nám pomalu docházely zásoby. V drogerii nebyl, prý příští týden, mýdlo měli. Nakonec jsem toaleťák sehnal v supermarketu, ale na každého bylo jen jedno balení," řekl.

Jinak se z domu dostane, jen když si jde do lesa zaběhat. "Vezmu auto, za pět minut jsem za městem a skočím do lesa, abych nikoho nepotkal. Tam nikdo není. Hodinku běhám a pak jedu zpátky," uvedl Kadeřábek. Posilovací část tréninkového plánu plní doma. "Cvičím s vlastní vahou a každý hráč navíc dostal pomůcky jako expandery a gumy. Mám doma také spinningové kolo, a kdo má kolo, tak bude jezdit i venku na kole," řekl bývalý hráč Sparty.

Je mu jasné, že trénink s míčem nemůže nic nahradit. "Samozřejmě strašně mi chybí sranda v kabině, na tréninku a podobně, ale nejvíc mi chybí kontakt s balonem. Fyzicky ty výběhy dejme tomu, ale pořád to není ono. Jde o ten cit s balonem, člověk je prostě zvyklý trénovat s míčem. Jako byste měli měsíc a půl dovolené, přijedete z ní a dva tři týdny se dostáváte do formy," prohlásil Kadeřábek.

Bundesliga je stejně jako další soutěže přerušená. Hoffenheimu patří deváté místo se ztrátou dvou bodů na pohárové pozice. "Je strašně těžké něco říkat dopředu. Neví se, co bude zítra, za měsíc. Ale myslím, že budou tlačit na to, aby se to dohrálo. Jsou v tom hrozně velké peníze. Jde o televizní práva, pro ty kluby jsou to největší peníze. Nebudou tlačit na pilu za každou cenu, hlavní je samozřejmě zdraví. Ale jakmile bude jen malá šance, budou se snažit to dohrát, třeba i bez diváků. Nějak to prostě naplánovat do jednoho měsíce rychle za sebou," mínil Kadeřábek.

Zatím vůbec neřešil, zda klub kvůli ztrátám v době koronavirové krize nepožádá hráče o to, aby akceptovali dočasné snížení platů. "Abych pravdu řekl, nikoho jsem se na to ani neptal, vůbec mě to nezajímalo. Pokud něco takového nastane, problém s tím nebude. Všichni teď řešíme jiné a mnohem podstatnější věci, jde o zdraví," podotkl Kadeřábek.

Jelikož má více volna, dostal se i k věcem, na které v poslední době neměl tolik času. "Po několika letech jsem jsem si zahrál na playstationu. Když šly manželka s dcerou spát, večer jsem si chvilku pustil NHL a zahrál jsem si. Ale jinak se snažím ten čas asi jako všichni ostatní trávit s rodinou. Je to jedna z mála pozitivních věcí v téhle situaci, že člověk má spoustu času na rodinu. Hrozné to musí být pro ty kluky, kteří jsou v zahraničí sami zavření bez rodiny," dodal Kadeřábek.