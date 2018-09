Totti chtěl s Římem více titulů. Které hvězdy lanařil do týmu?

Bývalý italský fotbalista Francesco Totti přiznal, že se během aktivní kariéry snažil dělat cokoliv, aby byl s týmem úspěšný a získal co nejvíce titulů. Dokonce odhalil, že do jeho milovaného AS Řím zkoušel zlanařit hráče jako Brazilce Ronalda nebo Zlatana Ibrahimoviče.

Francesco Totti je fotbalová legenda, která strávila celou kariéru v jednom týmu. V dresu AS Řím vstřelil 250 branek, čímž se stal druhým nejlepším střelcem celé historie Serie A. Hráč s přezdívkou "Zlatý chlapec" pro italský tisk přiznal, že pro úspěch svého týmu zkoušel dělat všemožné věci. Jednou z nich bylo přemluvit světové hráče, aby za ním do Říma přestoupili a pomohli mu vyhrávat trofeje.

Za celou svoji pětadvacetiletou kariéru získal pouze jeden ligový titul. V rozhovoru pro italský tisk La Repubblica se Totti o tomto tématu rozpovídal. "Vždycky jsem říkal, že pokud chcete vyhrávat, musíte mít v týmu vítěze. Doufal jsem, že Ronaldo, Ibrahimovič, prostě ty nejlepší hráči na světě by mohli přijít. A ne pouze do útoku, ale i do obrany a zálohy," popisovala jednačtyřicetiletá legenda.

"Bohužel, měli jsme nějaké finanční limity. Na takové hráče prostě nebyly peníze. Opravdu jsem se nažil přivést do Říma hráče, o kterých se tu nikomu ani nesnilo," pravil hráč, který s profesionálním fotbalem skončil v roce 2017.

Kýžená posila Ronaldo pověsil kopačky na hřebík dokonce už před sedmi lety. Z uvedené trojice je aktivním fotbalistou pouze slavný Zlatan. Nestárnoucí šestatřicetiletý Švéd své umění předvádí v USA, kde nastupuje za LA Galaxy. V nedávném ligovém utkání oslavil 500. gól kariéry.

Kdyby se Tottiho přání splnilo a postavil se v útoku vedle Ronalda a Ibrahimoviče, s největší pravděpodobností by titulů získal mnohem více.