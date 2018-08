Ugandský ministr sportu? Směje se mu celý svět, při kopu upadl

Ve své zemi patří k uznávaným činovníkům, ve světě se mu všichni smějí. Ugandský ministr sportu Moses Ali zavítal na fotbalové utkání, kde si uřízl pořádnou ostudu. Při snaze předvést svůj um s míčem totiž upadl a rozvalil se na zemi. Naštěstí si nepřivodil žádný zdravotní problém.

Fanoušci afrického fotbalu jsou zvyklí na ledacos. To, co se však událo o víkendu v Ugandě, nemá obdoby. Na jeden z tamních stadionů dorazil třetí nejmocnější muž vlády - Moses Ali. Devětasedmdesátiletý politik zastává funkci ministra sportu, a tak chtěl přítomným divákům na tribunách ukázat, jak to umí s míčem. To ale neměl dělat.

Pravá ruka premiéra se chystala provést slavnostní výkop, při snaze napálit míč však podklouzla a doslova se svalila na zem. Potlesk fanoušků se rázem změnil na hlasitý smích, jemuž podlehla i Aliho ochranka.

Video ze zmíněného momentu se rázem stalo naprostým hitem internetu a sdílely jej tisíce uživatelů z celého světa. Ali, jenž trpí výraznou nadváhou, může být rád, že těžký pád přežil ve zdraví. Na tento moment ale jen tak nezapomene.