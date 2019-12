V Anglii padají hlavy, Solskjaer je ale v klidu

V anglické fotbalové lize probíhá v posledních dnech a týdnech hotové zemětřesení na manažerských pozicích. Trenéra vyměnily londýnské kluby Tottenham, Chelsea a Watford a čile se spekuluje o postavení koučů třeba v Evertonu, West Hamu nebo Manchesteru United. Právě kouč Rudých ďáblů Ole Gunnar Solskjaer si přesto žádné ohrožení nepřipouští.

"Soustředím se pouze na svou práci," uvedl norský trenér na tiskové konferenci před středečním šlágrem proti Tottenhamu. Na Old Trafford se tak vrátí Solskjaerův předchůdce na lavičce Manchesteru José Mourinho. Slavný Portugalec ale bude tentokrát v roli hostujícího kouče.

Důvody k obavám by se ale v Manchesteru našly. United jsou v tabulce až devátí se ziskem pouhých 18 bodů ze 14 zápasů. To je jejich nejhorší vstup do soutěže za posledních 31 let.

"Dělám to nejlepší, co je v mých silách, a snažím se tým připravit vždy na nejbližší zápas. Zároveň ale musím sledovat i dlouhodobé cíle a myslet na budoucnost klubu," řekl Solskjaer.

Tlak veřejnosti ovšem roste. Už proto, že se po pěti letech u Tottenhamu ocitl bez práce Maurico Pochettino, v současnosti asi nejzajímavější jméno na seznamu trenérů bez práce. Sám Pochettino se navíc už vyjádřil, že chce pokračovat jako trenér některého z evropských velkoklubů. A tak se logicky nabízí i jeho spojení s United.

"Je taková fáze sezony. Nikdy není příjemné sledovat, když vaši kolegové přicházejí o práci. Nijak mě to ale neznepokojuje," dodal Solskjaer odpověď na otázku, zda se necítí v pozici trenéra Manchesteru United v ohrožení.

Ať už je pozice bývalého skvělého útočníka United jakákoliv, jedno je jisté - Solskjaera teď čeká rozjetý Tottenham a v sobotu třaskavé derby na půdě městského rivala City. Po tomto dvouzápase by mohlo být dost možná jasno.