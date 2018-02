V Laziu roste superstar. Milinkoviče-Saviče láká i Real

Současný trenér římského klubu, Simone Inzaghi, má čich na talenty. Ba co víc, umí s nimi pracovat. Zatímco v minulé sezoně Sergej Milinkovič-Savič patřil v týmu spíše k průměru, momentálně je ve středu hřiště klíčovou postavou. A Lazio se i díky němu může dostat do Ligy mistrů. Otázkou je, jestli hvězda zůstane. Zájem je po celé Evropě.

Talentu srbského fotbalisty si všimli mimo jiné ve Španělsku a v Anglii. Podle posledních informací mají největší zájem v obou manchesterských klubech a také ve slovutném Realu Madrid. Sám záložník se sice snaží celou situaci držet pod kontrolou a soustředit se na probíhající sezonu, v médiích už ale létají částky, které mohou přistát v pokladně Lazia.

Sportovní ředitel Lazia, Igli Tare, minimální odstupné stanovil na 70 milionů, ale zároveň dodal, že by to v důsledku ještě mohlo být málo. A dává to smysl. Milinkovič-Savič totiž ukázal, že by se pod profesionálním vedením mohl stát jedním z nejlepších na světě. V současné Serii A totiž patří k bezkonkurenčně nejkomplexnějším hráčům.

Má exkluzivní technické schopnosti a nemá problém s akcelerací, což je při výšce přes 190 cm u jiných hráčů mnohdy problém. Zároveň dokáže svých fyzických parametrů využít při hře na zemi a především ve vzduchu. V neposlední řadě si doslova užívá souboje jeden na jednoho a úspěšnost v nich má nebývale vysokou. V aktuální sezóně navíc dokázal dát z pozice ofenzivního záložník 9 gólů a po Ciru Immobilem je druhý nejlepší střelec mužstva.

Pokud chce Lazio svoji oporu udržet pro následující sezónu, má jednoznačný úkol. Musí se dostat do Ligy mistrů, jinak jsou šance mizivé.

Autorem je Michal Micka, komentátor televizní stanice Sport 1, která italskou Serii A vysílá.