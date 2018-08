Vaclík: Na Olomouc se těším, bude to pro mě výjimečný zážitek

Čtyři soutěžní duely, tři nuly. Brankář Tomáš Vaclík zažívá mimořádně povedený vstup do nového angažmá. Ve všech třech zápasech kvalifikace Evropské ligy, v nichž nastoupil, vychytal nulu a po čtvrteční vysoké výhře 5:0 na hřišti Žalgirisu Vilnius mohl s fotbalisty Sevilly slavit postup do závěrečného předkola. O základní skupinu si španělský favorit zahraje proti Olomouci a reprezentační gólman se těší na první soutěžní zápasy proti českému soupeři.

Sevilla před týdnem doma zvítězila "pouze" 1:0, v odvetě 3. předkola ale nepřipustila žádnou komplikaci a už první půli vyhrála 3:0. "Jsem rád, že po prvním zápase, ve kterém jsme měli spoustu šancí, ale nedávali jsme góly, jsme teď neponechali nic náhodě a rychle jsme šli do vedení 2:0," uvedl Vaclík na svém facebooku.

"Rozhodli jsme hned na začátku a neudělali jsme z toho zbytečné drama. A to se hrálo na umělce. Já ji ze Švýcarska znám, ale pro ostatní kluky to muselo být hodně nezvyklé," doplnil devětadvacetiletý gólman.

K nule mu tentokrát pomohlo i štěstí. "Žalgiris si pár šancí také vytvořil. Nebyl tam sice moment, kdy by mi zatrnulo, ale je fakt, že dvakrát trefili brankovou konstrukci," připustil Vaclík, který do Sevilly zamířil v letní přestávce z Basileje.

Nulu si připsal i v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy při výhře 4:0 nad Újpestí, proti níž v odvetě nechytal. V sezoně dosud inkasoval jen od Barcelony, které Sevilla ve španělském Superpoháru podlehla 1:2.

"Nechci to zakřiknout, ale zatím nám všechno vychází a dvojzápasy zvládáme dobře. Tak doufám, že to bude platit i za týden, kdy nastoupíme proti Olomouci," přál si Vaclík.

Na český celek v soutěžích UEFA narazí poprvé a už se nemůže dočkat. "Už teď jsem na to zvědavý, jak to bude probíhat. Olomouc je kousek od Ostravy, odkud pocházím. Navíc já až na jeden přátelák proti Spartě s Basilejí nikdy nehrál proti českému soupeři, dokonce nikdy ani moc proti českým hráčům, takže to pro mě bude výjimečný zážitek," doplnil Vaclík.