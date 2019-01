Vaclíkova nová výzva: zápasy v lednu. Únavy se nebojím! hlásí

Poprvé zažil vánoční svátky pod palmami a v teple. Český gólman Tomáš Vaclík zažil ve Španělsku konec roku pro něj dosud nepoznaný. K tomu krátké volno. Idylce je však konec. Nyní už se však musí koncentrovat na své výkony v brance Sevilly, kde bude čelit nové výzvě.

Španělská liga patří k nejlepším v Evropě. Jako jedna z mála však není rozdělena na podzimní a jarní část. Další kolo má naplánované hned o prvním lednovém víkendu. Kratičká pauza na přelomu roku tak končí i českému reprezentačnímu brankáři Tomáši Vaclíkovi. "Je to pro mě docela nezvyk, protože to bude poprvé v kariéře, kdy nemám zimní pauzu, nečeká mě žádná příprava a místo přáteláku nastoupím rovnou do ostrého zápasu, a hned proti aktuálně druhému týmu soutěže," popisuje 29letý gólman novinku v kariéře, kdy ho v sobotu čeká utkání o druhé místo v tabulce s Atlétikem Madrid, na které ztrácí Sevilla dva body.

Vaclíka tak čeká neznámá situace. Jak ve Spartě, tak ve švýcarské Basileji měl vždy zpočátku roku volno. Nyní ho těžká práce hned zkraje ledna. "Beru to jako novou výzvu, která mě zase naučí něco nového a posune mě dál," říká odhodlaně Vaclík, který v hektickém podzimu odchytal celkem 32 zápasů v brance Sevilly.

Výzvou pro českého gólmana nebude pouze lednový program ve Španělsku, ale i souboj se slovinským brankářem v dresu Atlétika Janem Oblakem, kterého dlouhodobě obdivuje. "Sleduji ho od chvíle, co do Španělska přišel, a musím říct, že chytá fantasticky. Právem je to teď nejhodnotnější brankář v Evropě," podotýká Vaclík.

"Není nějak nápadný, ale vždycky pochytá, co má, nedostává moc gólů a v 50 procentech zápasů ještě vychytá nulu. Právě i jeho zásluhou má Atlétiko tak skvělou obranu," vyzdvihuje Vaclík oporu madridského týmu. O víkendu se s ním střetne poprvé v životě. Šlágrem španělské ligy odstartuje Sevilla rok 2019. Hned v lednu ji i Vaclíka čeká slušná porce zápasů. V případě postupu v poháru, odehrají v tomto měsíci minimálně osm utkání.

Náročný program se však na českém gólmanovi podle Vaclíkových slov nepodepisuje. "Zatím na sobě žádnou fyzickou únavu nepociťuji a věřím, že ani pociťovat nebudu. Klíčové bude dobře síly rozvrhnout, aby mi nedošly na konci sezony, kde už se únava projevit může, je si vědom Vaclík. Další volno si reprezentační opora dopřeje až v květnu, protože kromě španělské ligy ho v březnu čeká i start kvalifikace s národním týmem na mistrovství Evropy.