Vaclíkově Basileji se nedaří. Zažívá to poprvé

Český fotbalový reprezentant Tomáš Vaclík zažívá nezvyklou situaci. Po pěti letech mu hrozí, že nezíská titul, jelikož jeho Basilej je v úvodu jara v krizi a na první místo švýcarské ligy ztrácí už 11 bodů. Poprvé tak zažívá, jaké je to nahánět lídra s výrazným odstupem.

V první sezoně ve Spartě bojoval o titul až do posledního kola, v další už slavil. Následně přestoupil do Basileje, kde získal tři tituly za sebou. Až nyní poprvé musí připustit, že se jeho týmu nedaří.

"Přiznávám, že je to pro mě nezvyklá situace. Za poslední čtyři roky jsem i se Spartou vyhrál čtyři tituly, dvakrát domácí pohár, v Lize mistrů jsme s Basilejí neustále postupovali. Teď se nám nedaří a já poprvé zažívám, jaké to je, když někoho musíte v lize nahánět," uvedl Vaclík v blogu na svém oficiálním facebooku.

Basilej už v úvodu sezony nezvykle ztrácela, pak se rozehrála, jenže do jara vstoupila domácí porážkou s Luganem. Následně sice porazila Thun, ale přišla jasná prohra 0:4 s Manchesterem City v Lize mistrů, domácí porážka 0:2 se St. Gallenem a v úterý i vypadnutí v semifinále poháru s Bernem, na který v lize ztrácí už 11 bodů.

Často prohrávají doma

"Nedaří se nám ani doma, kde jsme loni neprohráli ani jednou, zatímco letos už asi čtyřikrát, z toho pokaždé s týmy, které v Basileji nevyhrály třeba 15 let. Jsme schopní doma porazit Manchester United nebo Benfiku, ale pak tady prohrajeme s Lausanne nebo s Luganem. Zkrátka nám to teď moc nejde," prohlásil Vaclík, k jehož spoluhráčům patří i další reprezentant Marek Suchý.

"Sám nevím, čím to je. V zimě sice odešli dva kluci ze základní sestavy, ale jiní dva hráči z bundesligy zase přišli. Oba už navíc za Basilej kdysi hráli, takže si rozhodně nikdo nemyslel, že by to mělo mít takový vliv," dodal k návratům Valentina Stockera a Fabiana Freie.

Ranou pro sebevědomí byla prohra s Manchesterem City, který Basilej v první půli jasně přehrál. "Prvních 30 minut se nám vyloženě nepovedlo. Nechtěli jsme proti nim nastoupit s moc velkým respektem, ale právě to se nakonec asi stalo. Já zpětně také cítil, že jsem měl ze soupeře zbytečně velký respekt, ale ono je to asi normální. Přece jenom proti takovému týmu nehrajete každý den, takže se to pak může projevit, i když nechcete," řekl.

Mají vysoké manko

Stále ale věří, že se povede sezonu ještě zachránit, i když Bern podle něj vede ligu zaslouženě. "Mají silný tým, mají dobrou ofenzivu, ze tří střel jsou schopni dát dva góly. Také podle mě ohromně těží z toho, že domácí zápasy hrají na umělce. Když hrajete na přírodní trávě a pak najednou nastoupíte na té umělé, je to prostě poznat," míní Vaclík.

Ztráta 11 bodů se však dá dohnat i proto, že je čekají dva vzájemné zápasy. "Že teď mají tak velký náskok, je hlavně náš problém, můžeme si za to sami. Nezvládli jsme zápasy, které bychom zvládnout měli, a poztráceli jsme strašně moc bodů. Pořád však věřím, že ještě ligu můžeme vyhrát a tu sezonu otočit. Máme zápas k dobru a s Bernem hrajeme ještě dvakrát. Tak snad to bude mít podobný průběh jako podzim - ten jsme taky začali špatně, ale v druhé půlce jsme se rozjeli," prohlásil.

Chytnout se chce už v sobotním utkání s Curychem. "Je to náš historicky největší rival, mezi oběma městy je velká rivalita, takže to bude o to důležitější zápas. Loni na podzim jsme se právě v zápase proti nim po nepovedeném začátku sezony také chytili a odrazili se k lepším výkonům a výsledkům, tak snad se bude historie opakovat. Věřím, že nás tahle zkušenost nakonec posílí. Právě teď se ukáže charakter všech okolo," dodal Vaclík.