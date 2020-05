Van de Beek může opustit Ajax. Levné to ale nebude

Na současném fotbalovém přestupním trhu neexistuje moc žhavějších zboží. Záložník Ajaxu Amsterdam Donny van de Beek uchvátil během loňského tažení do semifinále Ligy mistrů evropské velkokluby, jeho zaměstnavatel si ale služby svého klíčového hráče pečlivě střežil. Až doteď, jak potvrdil generální ředitel Ajaxu Edwin van der Sar.

"Minulý rok jsme udělali gentlemanskou dohodu s Onanou, Tagliaficem a Van de Beekem, že zůstanou ještě jednu celou sezonu. Pak zvážíme možnosti a pomůžeme jim najít nejlepší možný další klub pro jejich kariéru. Na tom se nic nezměnilo," řekl Van der Sar.

Bývalý vynikající brankář ale potenciální kupce varuje, že pod cenou Van de Beeka rozhodně neprodá. "Nebudeme dávat žádné slevy. Na to mohou zapomenout," podotkl.

Vzhledem ke koronavirové krizi se přitom všeobecně předpokládá, že kluby nebudou v nejbližší době utrácet přemrštěné částky.

"Samozřejmě asi nemůžeme předpokládat, že uvidíme přestupy v řádech 150 až 200 milionů eur. Ale hráči Ajaxu zkrátka mají svou hodnotu - jsou skvěle fotbalově vychovaní, naučení vítězit a hrát na nejvyšší evropské úrovni," dodal Van der Sar.

Ajax prodávat podle všeho za každou cenu nemusí. Během loňského léta vyinkasoval více než 140 milionů eur za přestupy Frenkieho de Jonga do Barcelony a Matthijse de Ligta do Juventusu. S předstihem už navíc kývnul na přesun ofenzivního tahouna Hakima Ziyecha do Chelsea za 33 milionů eur.