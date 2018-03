Ve Spartě už asi chytat nebudu, říká rekordman Čech

Český brankář Petr Čech se nesmazatelně zapsal zlatým písmem do historie Premier League. Po nedělní výhře jeho Arsenalu proti Watfordu si Čech připsal celkově 200. nulu v nejvyšší anglické soutěži. Poněkud symbolické bylo, když si svoji první chycenou penaltu v dresu Kanonýrů schoval právě na zmíněný zápas. Pětačtyřicetiletému rekordmanovi samozřejmě dorazilo ihned několik gratulací.

"Ohlas to mělo obrovský. Anglie je kolébka fotbalu, troufnu si tvrdit, že Premier League je nejlepší liga na světě. Přineslo to mnoho gratulací. Radost mi udělaly všechny, některé mě i překvapily. Například od Rafy Beníteze. Měl jsem ho jako trenéra a vyhráli jsme spolu Evropskou ligu, pak se naše cesty rozdělily. Potěšilo mě to," přiznal Čech v rozhovoru českým novinářům.

Bývalý český reprezentační gólman si už hodně cenil překonání rekordu Davida Jamese, kterého dosáhnul, když udržel 170. čisté konto. "Už ve chvíli, kdy jsem v roce 2015 překonal rekord, si člověk uvědomí, že je to veliký počin. Člověk doufá, že to může dorůst do takového čísla, že už se třeba nikdy nepřekoná," dodává Čech.

V Arsenalu má platnou smlouvu ještě na celou příští sezonu. "Rozhodnutí o tom, zda dostanu další smlouvu, bude v příští sezoně podle mých výkonů a jakou představu bude mít klub. Jsem ve věku, kdy se nedívám příliš dopředu. Těžko se dopředu počítá, ale když mi vydrží zdraví a chuť pracovat jako teď, není důvod rukavice a kopačky věšet na hřebík," říká aktuální jednička londýnského Arsenalu.

Na otázku, jestli v budoucnu může být jeho rekord překonán, odpovídá pozitivně. "Myslím si, že to číslo dosažitelné je. Já prakticky sbírám ty nuly jednu za dva zápasy po dobu 13,5 roku a vydržet na vrcholu více než 13 let je těžké samo o sobě. Myslím, že úkol před brankáři je veliký, ale vše je možné." Když byl tázán reportéry na konkrétní jméno, přece jen ho jedno napadlo. "V případě, že třeba De Gea zůstane v Manchesteru, bude se mu dařit a bude chytat dlouho, tu možnost třeba má. Ale čeká ho hodně práce," podotkl bývalý brankář Chelsea.

Český gólman také úplně nevyvrátil myšlenku návratu do Spartu, kvůli svému věku v něj však nepředpokládá. "Dokázal bych si to představit, kdyby se člověk vracel někdy po třicítce a mohl by v tom klubu působit delší dobu. Ale v mém věku už na to asi čas nezbude," přiznal.

Přestože Petr Čech stále chytá ve vynikající formě, otázkám, co bude po konci kariéry, se věnuje stále častěji. "Plány po kariéře? Doufám, že je ještě dlouho nebudu potřebovat. Samozřejmě vím, kolik mi je, vím, že kariéra se postupně blíží ke konci, a to téma začíná být víc a víc aktuální. Dělám si trenérskou licenci a třeba ji někdy využiji," prozradil českým novinářům.