VIDEO: Antifotbal! Hráči Chelsea bojkotovali rozehrávku City

Utkání devětadvacátého kola anglické Premier League mezi vedoucím Manchesterem City a úřadujícími šampiony z londýnské Chelsea mělo být zápasem kola. Nakonec se ale stalo velkým fiaskem, o což se postarali právě hosté. Ti během celého utkání nevystřelili ani jednou na branku, v 75. minutě navíc přestali úplně hrát a bojkotovali rozehrávku "citizens". Nyní čelí mohutné kritice od fanoušků i fotbalových osobností.

3:0. Ne, to není výsledné skóre, nýbrž statistiky střel na branku. Ostře sledovaný duel nejvyšší anglické fotbalové soutěže mezi dosud suverénním Manchesterem City a Chelsea, jež má status obhájce loňského titulu, zklamal téměř všechny, co jej sledovali. Zápas, který měl být reklamou na fotbal, skončil fraškou.

Samozřejmě, občas se stane, že se týmu nedaří. Ne vždy lze očekávat přestřelku, neustálé útoky a pořádnou porci branek. Ovšem to, co v jednu chvíli předvedli hráči londýnského velkoklubu, lze nazvat bojkotem a naprostým selháním.

O co šlo? Na začátku pětasedmdesáté minuty drželi na útočné polovině hráči "modrého Manchesteru" míč a snažili se dopracovat k šanci, kterou by navýšili své vedení a prakticky rozhodli o již pětadvacáté výhře v letošním ročníku. Každý fanoušek v tu chvíli čekal, že hráči Chelsea začnou se snahou získat míč napadat rozehrávku svého soupeře. Stal se však pravý opak.

Všichni svěřenci Antonia Conteho se po zeleném pažitu jen procházeli, zatímco si David Silva s německým středopolařem Ilkayem Gundoganem a Oleksandrem Zinchenkem přihrávali balon. Hvězdy v modrých dresech zkrátka nejevily sebemenší zájem o hru a postaraly se o pořádný skandál.

Absolutely terrible from Chelsea no desire to go and win the ball, no pressing, nothing. pic.twitter.com/TkOvcVFKAr