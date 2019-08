Video bez videa. Rozhodčí v Bolívii nařídil bizarní penaltu

Těžko hledat sebemenší pojítko mezi českým a bolivijským fotbalem. Snad jen, že v obou zemích využívají rozhodčí k posuzování sporných situací video. V Bolívii dokonce navzdory tomu, že tam technologie VAR ještě nedorazila.

Když se v utkání pátého kola nejvyšší bolivijské fotbalové soutěže trefil v 86. minutě střídající Vladimir Castellon, zdálo se, že si ligový lídr odnese v úvodu ročníku tři body i z pátého zápasu. Jenže v páté minutě nastaveného času došlo ve vápně ke sporné situaci, po níž domácí signalizovali hru rukou.

Sudí Roberto Orozco se vydal k postranní lajně, kde se radil se čtvrtým rozhodčím a zjevně dostával pokyny i do sluchátek. Až po této konzultaci ukázal na bílý bod a nařídil pokutový kop pro domácí klub Always Ready.

To strhlo melu, při které musely zasahovat i ozbrojené složky.

The benefits of VAR - referee awards penalty after consulting technology. Only downside is that VAR is not used in Bolivia yet. pic.twitter.com/NaQhmeLKXQ

Situace plná emocí, které po zavedení videorozhodčího zažívají i fanoušci na o poznání klidnějších evropských stadionech. Potíž je ale v tom, že v Bolívii systém VAR není během zápasů k dispozici. V Jižní Americe využívá video pouze brazilská nejvyšší soutěž. Sudí i hráči přitom jasně signalizovali, že právě na základě použití videa byla penalta nařízená.

Po dlouhých debatách a strkanicích se po dvanáctiminutové prodlevě postavil k pokutovému kopu střídající William Ferreira a trefil tyč. Skutečně velmi předčasné vběhnutí bránících hráčů do vápna už bylo jen tečkou za nevšedním koncem utkání.

I mean, the defender has literally run right in front of the referee and is almost in line with the penalty taker. pic.twitter.com/RyMdolqOrL