VIDEO: Exsparťan Mareček dal krásný gól, pak zahodil penaltu

Nejprve svůj tým parádní střelou přiblížil vítězství, nakonec však stejně smutnil. Záložník belgického Lokerenu Lukáš Mareček po zimním přestupu ze Sparty zapadl do základní sestavy nového týmu a pomohl mu k jarní jízdě, která přiblížila i možnost bojovat o Evropskou ligu. V klíčovém souboji play-off pak sehrál jednu z hlavních rolí, byť s nešťastným koncem.



Belgická liga se hraje neobvyklým systémem s nadstavbovou částí, po klasických třiceti kolech se týmy rozdělí do dvou skupin. Jedna bojuje o titul, druhá o šanci probojovat se do baráže o Evropskou ligu. Právě do té patřil i Marečkův Lokeren, který v dlouhodobé části skončil až třináctý.



Závěr sezony mu ale vyšel, ve skupině o Evropskou ligu si díky prvenství zajistil účast až v dodatečné baráži proti Zulte Waregem, vítězi druhé skupiny. Mareček ve středečním duelu nastoupil na svém tradičním postu ve středu zálohy a sledoval divoký závěr, v němž se Lokeren nejprve dostal do vedení, jeho soupeř však ještě v nastaveném čase stihl srovnat.



A v prodloužení pak přišla chvíle osmadvacetiletého rodáka z Ivančic na Moravě. Obrana Waregemu k němu odvrátila centr a Mareček míč trefil parádním volejem, čímž svému týmu zajistil opětovné vedení.

Spíše defenzivnější hráč nikdy nebyl žádným střelcem, což dokládá i fakt, že během téměř pětiletého působení ve Spartě se v české lize prosadil jen jednou. Teď však ukázal, že kopací techniku má skvělou a vstřelil zřejmě nejhezčí gól v kariéře.



Radost mu ale dlouho nevydržela. Waregem totiž ve sto čtrnácté minutě srovnal a zápas pokračoval až do penaltového rozstřelu. Marečkova chvíle přišla ve třetí sérii za stavu 1:1, už předtím na každé straně neuspěl jeden střelec. Záložník přezdívaný "Marec" napodobil svého spoluhráče Skulasona z první série a brankáře Bossuta nepřekonal. Střelci Zulte pak už byli neomylní, pro Lokeren sezona tím pádem skončila.

A Mareček byl navzdory parádnímu gólu nakonec smutným hrdinou.