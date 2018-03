VIDEO: Fenomén Messi. Rozhodl o výhře, pak předvedl tanec

Opět překvapil celý svět. Argentinský fotbalista Lionel Messi, jenž každoročně ovládá snad všechny statistiky, připravil fanouškům další velký šok. V posledním utkání španělské La Ligy mezi jeho Barcelonou a hostujícím Bilbaem totiž vstřelil druhý gól, který následně oslavil nevídaným tanečkem, čímž pobavil všechny své stoupence. Video s pohybovými schopnostmi katalánské modly se rázem stalo hitem internetu.

Minulou středu sestřelil londýnskou Chelsea, tentokrát to od něj schytalo Bilbao. Barcelonský útočník Lionel Messi nijak nedává znát, že jeho věk už poskočil na třicet let. Ba naopak, podle některých fotbalových odborníků je momentálně na vrcholu své kariéry, což potvrdil i ve zmíněných dvou předchozích duelech.

Proti Bilbau byl katalánský celek jasným favoritem, nikoho tak nepřekvapilo, že to byli právě svěřenci Ernesta Valverdeho, kdo bral po závěrečném hvizdu hlavního sudího všechny tři body. Katalánský velkoklub zároveň navýšil svůj náskok v čele, druzí "atleti" z Madridu na něj ztrácí už propastných jedenáct bodů.

O výhru v devětadvacátém kole se postaral především Messi, jenž založil několik nebezpečných útoků a ve třicáté minutě přidal svůj pětadvacátý gól v sezoně. Tohoto milníku dosáhl rodák z Rosaria v neuvěřitelných devíti ročnících v řadě.

Více než samotná branka ale zaujala stoupence jiná věc - Messiho oslava. Božský "Leo" totiž snad poprvé v životě veřejně předvedl své taneční schopnosti. Jak se však můžete sami přesvědčit, moc se mu to nepovedlo.

#Messi's celebrations r getting as Iconic as his goals 💥 pic.twitter.com/eSKOgtdRr7