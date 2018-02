Frustrovaný Ronaldo odháněl kameramana. Toč zápas, ukazoval

Madridský Real opět klopýtl. Na hřišti Levante sice dvakrát vedl, domácí hráči ale dokázai pokaždé vyrovnat. Bílý balet si tak odvezl na San Bernabeu pouhou remízu, kterou navíc utrpěl s celkem z chvostu ligové tabulky. Hvězdný Ronaldo se ani tentokrát nezapsal mezi střelce. Poté, co vystřídal, svou frustraci směřoval k jednomu z kameramanů - ten ho totiž zabral přímo na lavičce a Portugalec mu dal jasným gestem najevo, že by ho měl nechat na pokoji.

Fotbalistům Realu se v této ligové sezoně moc nedaří. Na lídra tabulky ztrácejí propastných 18 bodů a pokud si chtějí zajistit postup do příštího ročníku Ligy mistrů, budou se muset na hřišti ještě hodně otáčet. V sobotním duelu navíc znovu zaváhali. Ze souboje s Levante vydolovali překvapivě jenom bod a dostávají se pod čím dál větší tlak.

Pod palbou je ale nejen hlavní trenér Zidane, ale také Cristiano Ronaldo. Největší hvězdě Realu v La Lize zvlh střelecký prach. V sezoně už sice vsítil 20 branek, jen osm z nich však v duelech Primera Division. K tomu se ještě objevují spekulace, že Portugalce by měl v bílém trikotu brzy nahradit Neymar.

A madridská sedmička moc nepomohla ani proti Levante. Nezaznamenala ani gól a ani přihrávku. V 82. minutě ho tak trenérský štáb stáhl ze hřiště, kde ho nahradil Asensio. Ronalda pak na střídačce zabrala jedna z kamer. Portugalská superstar zakývala hlavou a přiložila si výmluvně prst na ústa. Pak kameramanovi ukázala, že by se měl zaměřit spíš na dění na hřišti a netočit jeho.

Po utkání se ke ztrátě vyjádřil i kouč Zidane, pod nímž se tak trochu houpe trenérské křeslo. "Je škoda, že poté, co dáme druhý gól, nedokážeme udržet míč a jsme špatní v defenzivě. Měli jsme být chytřejší a vyhnout se druhé inkasované brance. To se nám nepovedlo. Je to fotbal, ale štve mě to. Musíme na tom pracovat," pronesl upřímně.

Tak jako tak musí Real zabrat, jinak se mu mohou důležité příčky brzy vzdálit.