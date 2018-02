VIDEO: Gól a nemravné gesto. Deeney to nandal Chelsea i jejím fanouškům

Trpaslík obral giganta. A ještě stihl zesměšnit jeho fanoušky. Pondělní duel Premiér League mezi Watfordem a Chelsea rozhodně nenudil. Domácí v něm rozcupovali favorita a mohli se radovat z nečekaného triumfu. Jedna z branek však vyvolala spoustu emocí. Poté, co Troy Deeney proměnil pokutový kop, oslavil gól nemravným gestem vůči londýnským příznivcům. Proč watfordský útočník vytasil proti tribunám prostředníčky? A jak celou situaci vysvětlil?

Watfordu to v anglické lize příliš nejde a před duelem s Chelsea se krčil až na jedenácté příčce. Blues si navíc mohli vítězstvím významně pomoci v boji o první čtyřku. Londýnský celek ale zklamal na celé čáře a odvezl si ze hřiště soupeře vysokou prohru 1:4.

Deeney taking a piss on Chelsea 🤣 pic.twitter.com/82jMqQN3Mu

Triumf domácích gólově zařídili Deeney, Janmaat, Deulofeu a Pereyra. V dresu Chelsea mírnil debakl jedinou trefou Eden Hazard. Kromě radosti watfordských fanoušků a zklamání příznivců Blues však vyvolal hodně emocí specifický moment na hřišti - oslava úvodní branky ze 42. minuty.

O minutu dřív brankář Courtois zfauloval v pokutovém území Deulofeua a rozhodčí nařídili penaltu. Na bílý puntík si postavil balon Troy Deenay a s přehledem poslal Watford do vedení. Následně vyrazil oslavit gól před našlapané tribuny - fanouškům Chelsea při radovánkách ale ukázal vztyčené prostředníčky na obou rukách.

Domácí pak sice došli k výhře, ze všech stran a ohledů se ale začalo řešit spíš forvardovo gesto. Jedno z vysvětlení podala sportovní reportérka Sky Sports Michelle Owen, která se Deeneyho údajně zeptala, co měl výstřelek znamenat.

Útočné eso Watfordu prý pouze reagovalo na spekulace o možné odchodu z klubu. Deeney tak chtěl jen ukázat, že je stále tady. Ať to však bylo, jak chtělo, fotbaloví fanoušci požadují potrestání. Někteří si z jeho oslavy naopak dělají legraci. Používají k tomu různé vtípky na sociálních sítích, jak je v poslední době zvykem.

Jak celý incident dopadne? Bude Deeney potrestán? A pokud ano, jaký trest za své chování vyfasuje?

The Simpsons even predicted Troy Deeney’s celebration vs Chelsea pic.twitter.com/Sx8SrdxKFZ