VIDEO: Gól roku. Son Heung-min, nebo Suárez?

Každý víkend padnou bezpochyby desítky parádních gólů napříč všemi evropskými fotbalovými soutěžemi. Abychom ale viděli v rozmezí pár hodin dva jednoznačné favority na gól sezony? V sobotu se o to postarali Son Heung-min z Tottenhamu a barcelonský Luis Suárez.

Pomyslný souboj o největší fotbalovou parádu roku odstartoval Son Heung-min v utkání Tottenhamu s Burnley. Londýnský celek zvítězil jasně 5:0 a korejský útočník přispěl ke kanonádě nevídaným sólem ve stylu Diega Maradony.

Příznivci "Kohoutů" si ještě ani nestačili po utkání nad půllitrem piva sdělit všechny dojmy z nevšední podívané, a o pár set kilometrů dál v katalánské metropoli předvedl další úchvatnou trefu útočník Barcelony Luis Suárez.

