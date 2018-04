VIDEO: Gól sezony? Portugalcova pumelice vymetla šibenici

Fotbalový fanoušek musí být v posledních týdnech šťastný jako blecha. Hráči napříč celou Evropou totiž přinášejí prakticky s každým hracím dnem parádní trefy. O tu dosud poslední se postaral mladý záložník Rúben Neves, který svou pumelicí z voleje rozhodl o výhře Wolverhamptonu nad Derby. Fantastická branka má velký potenciál, aby se stala nejhezčím gólem tohoto ročníku druhé anglické soutěže.

Fotbalisté druholigového Wolverhamptonu byli v mači proti Derby, v jehož dresu odehrál pětaosmdesát minut český útočník Matěj Vydra, pod velkým tlakem fanoušků. Pokud by totiž vyhráli, získali by dvanáctibodový náskok na třetí Cardiff, jenž by jim s velkou pravděpodobností zaručil kýžený postup do Premier League.

A to se nakonec povedlo. Mužstvo z metropolitního hrabství West Midlands od začátku kontrolovalo hru a kromě celkových statistik ovládlo i závěrečné skóre. To se poprvé měnilo už po úvodních šesti minutách, když se po skvělé přihrávce za obranu prosadil nikým nehlídaný portugalský snajpr Diogo Jota.

Jistotu tří bodů dal poté domácímu týmu další hráč z Pyrenejského poloostrova Ruben Neves. O trefě jednadvacetiletého odchovance slavného Porta, ze něž také nastoupil k prvnímu profesionálnímu duelu v kariéře, se navíc mluví jako o gólu sezony.

A není divu, stříbrný medailista z mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let předvedl velkou parádu. V šestapadesáté minutě si zaběhl pro odražený míč, jejž odkopli po "ubráněném" rohu hostující obránci, a ranou z více než pětadvaceti metrů se trefil přímo do šibenice. Fantastický kousek obletěl celý svět.

"Myslím, že to byla má nejlepší branka v kariéře. První dotek sice nebyl ideální, ale riskl jsem to a zkusil vystřelit. Střely z dálky jsou mojí předností, často je trénuji," uvedl rodák z Mozelos pro klubový web.

Nad povedeným kouskem se zároveň rozplývají také internetový uživatelé. Třeba na sociální síti Twitter jej okomentovalo už několik tisíc lidí. "Úžasné! Porto ho nemělo pouštět, je to fantastický hráč," napsal jeden z diskutujících. "Jak to mohl takhle trefit? Jednoznačný kandidát na gól sezony," pochválil Nevese další.

Pro mládežnického reprezentanta byla zmíněná trefa již šestou v letošním ročníku Championship. Šanci vylepšit ještě více své statistiky dostane už 15. 4., kdy Wanders přivítají na svém hřišti dvacátý Birmingham.