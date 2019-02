VIDEO: Gólman Chelsea odmítl odejít, rozhodčí střídání zrušil

Brankář fotbalové Chelsea Kepa se ve finále Ligového poháru proti Manchesteru City postaral o pořádný rozruch, když chvíli před koncem odmítl střídat za náhradního gólmana Wilfreda Caballera, který platí za penaltového specialistu a navíc tři sezony v Manchesteru chytal, a tak se předpokládá, že hráče soupeře dobře zná. Jenomže Kepa odmítl gesty slézt ze hřiště a rozhodčí střídání po chvíli dohadování zrušil.

Španělská jednička londýnského velkoklubu pro to měla své vysvětlení. Během prodloužení byla několikrát ošetřována, a tak si údajně myslela, že jeho stažení ze hry je spojené právě s jeho indispozicí. Střídání přikládal svému zranění a celý incident omlouval chybnou komunikací. Podobně se k tomu postavil i manažer Sarri, i když v ten první moment opustil prostory střídačky a zamířil do tunelu, z něhož se po chvíli vrátil. Po utkání již mluvil ale jinak, aby uklidnil vášně a gólmana pro mnohé až skoro nepochopitelně podržel.

Fotbalová Chelsea nezažívá šťastné období. V lize se jí nedaří a čím dál hlasitěji se mluví o konci italského lodivoda Sarriho. Jeho jednou z posledních šancí byl zisk trofeje a v Ligovém poháru mu stačilo jediné, vyzrát na jednoho ze suverénů ligy - City. Do utkání vstoupila s defenzivní taktikou a spíše se bránila ofenzivním výpadům soupeře. O tom vypovídá i statistika jejích střel na bránu, v jejíž kolonce svítila po 120 minutách nula. Ale jelikož se ani Manchester neprosadil, tak došlo k penaltám.

Ještě než k nim ale došlo, předcházel tomu zmíněný trapas. Sarri na klubových stránkách vyloučil, že šlo o vzpouru a snažil se zjitřenou situaci uklidnit. "Bylo to velké nedorozumění. Slyšel jsem, že má křeče, takže jsem nechtěl, aby šel v tomhle stavu do rozstřelu," vysvětloval. "Svou mylnou představu jsem si uvědomil, když přiběhli lékaři zpět k lavičce. Do té doby jsem byl rozzuřený, ale Kepa měl pravdu, i když způsob, kterým řídil sám sebe, byl špatný," hledal kouč pochopení pro letní posilu za 71 milionů liber. "Na hráče jsem hrdý, co předvedli," doplnil s tím, že roztržka s Kepou nebude mít dohru. Ke své budoucnosti se ovšem odmítl vyjádřit, vše nechává na rozhodnutí vedení klubu.

Fanoušci a odborníci to vidí jinak

U koho Kepa neměl zastání, tak to bylo u fanoušků. Už na stadionu se ozývalo bučení a pískání poté, co odmítal slézt ze hřiště, na sociálních sítích hon na jeho osobu pokračoval. "Chápu, že v televizi nebo na internetu se o tom mluví. Opravdu jsem ale nechtěl jít proti trenérovi. Vyříkali jsme si to, špatně jsme se pochopili. Myslel si, že nejsem v pořádku a já chtěl počkat, než k němu dojdou lékaři, aby mu pověděli o mém stavu. Šlo o vypjatý moment. Samozřejmě jsem viděl na digitální tabuli své číslo, odmítnutím odejít jsem chtěl dát vědět, že jsem v pohodě," nabídl svou verzi případu Kepa.

"Došlo k nepochopení, bylo to nešťastné. Rozhodl jsem se v daný okamžik, je třeba pochopit, že běžely poslední minuty velkého finále a dobře jsem si neuvědomil, co dělám. Rozumím, že to teď lidi všude řeší. Opravdu to není, jak to vypadalo," odmítl ještě jednou gólman rebelii a vše vysvětloval obrovským stresem, který v závěru zažíval.

Experti se shodují, že k tomuhle nemělo dojít, že nešlo o profesionální chování. "Kepa by si za Chelsea již neměl zahrát. Tohle by měl být poslední zápas v modrém. Je to hanba, co předvedl. Nikdy jsem nic takového neviděl," uvedl například bývalý útočník Chelsea Chris Sutton pro BBC. "Kdybych byl trenérem, tak by okamžitě letěl," dodal s tím, že doufá v pokračování Sarriho. "Musíte prokázat trochu úcty," dodal Terry. Jenomže Chelsea má pozastavené transfery do příštího roku a Španěl byl drahou akvizicí na to, aby jen tak přišel o místo, takže se nedá očekávat, že by v klubu skončil.

Otázkou je, jak si nyní získá respekt fanoušků a ostatních spoluhráčů. "K trenérovi se musí prokázat úcta, pro hráče má vždycky pravdu," tak by se dal shrnout pohled fanoušků, kteří například založili nový hashtag #Kepaout. I přes snahu Sarriho zahrát kontroverzní moment do autu je otázkou, jak se situace vyvine v dalších dnech a jestli u toho ještě bude italský lodivod.