VIDEO: Hráč neunesl střídání a chtěl zbít kouče. Klub ho vyhodil

Nechtěl být střídán, tak udělal pořádný humbuk. Brazilský záložník Thiago dos Santos Ferreira neudržel v utkání bolívijské nejvyšší soutěže mezi jeho Nacionalem Potosí a Sportem Boyes emoce na uzdě a postaral se o nevídaný skandál. Vyjel totiž na svého kouče, jenž ho kvůli špatnému výkonu už ve čtyřiatřicáté minutě stáhl ze hry. U lavičky náhradníků se vzápětí strhla pořádná mela, načež byla přivolána i tamní policie.

Velký zápal do hry se nemusí vždy vyplatit. Své o tom ví také Brazilec Thiago dos Santos Ferreira, jenž v posledním utkání jeho Nacionalu Potosí proti Sportu Boyes absolutně nezvládl emoce a u postranní čáry napadl svého trenéra.

Jak k této situaci došlo? Edgardo Malvestiti se rozhodl už ve čtyřiatřicáté minutě stáhnout svého svěřence ze hry, a to se Santosovi pochopitelně vůbec nelíbilo. To, co však vzápětí předvedl, bylo velice neohrabané. Zkušený středopolař si nejprve vůbec "neplácl" s nově příchozím hráčem, následně dokonce svého lodivoda strčil.

A mohlo být ještě hůř. Jak značí záběry z televizních kamer, rodák z Rio de Janeira měl v plánu se do osmačtyřicetiletého Argentince pořádně pustit. V tom mu ale naštěstí zabránili jeho spoluhráči, kteří jej společně odvedli až k lavičce náhradníků. Ani tam však odchovanec Tubize nepolevil. Ba naopak, nakopl jednoho z trenérových asistentů. K incidentu nakonec musela být přivolána policie.

Z nepochopitelného Santosova chování poté byli zklamáni nejen fanoušci, ale také samotný Malvestiti. "Vůbec jsem potom nemohl spát. Nevím, proč to udělal, nastupuje v devadesáti procentech zápasů. Mým cílem bylo jen změnit rozestavení a taktiku, jsem zklamaný," uvedl k nepříjemnému incidentu.

Bláznivý moment navíc bude mít pro Santose fatální důsledky, jak naznačil v pozápasovém vyjádření Wilfredo Condori, prezident Nacionalu. "To, co Thiago udělal, je pro nás naprosto neakceptovatelné, trenéra vůbec nerespektoval. Bude z našeho klubu propuštěn," podotkl.

A reakce proviněného hříšníka? Svého chování lituje, zároveň je ale připraven převzít za svůj čin zodpovědnost. "Vím, co jsem udělal. Štve mě to, nejspíš jsem si zničil mojí budoucnost v Nacionalu," řekl Ferreira.

Jaké budou fotbalistovy další kroky, zatím není jasné. Najít nového zaměstnavatele pro něj každopádně nebude po zmíněném incidentu vůbec lehký úkol.