VIDEO: Hráč omylem sestřelil sudího, ten jej nakopl a vyloučil

Divoký závěr přinesl duel francouzské ligy mezi Nantes a silným Paris Saint Germain. Hosté v závěru udrželi nejtěsnější náskok, který jim zajistila brzká branka Angela Di Maríi, a zvítězili 1:0. Na čele Ligue 1 před svými pronásledovateli proto mají už jedenáctibodový náskok a kráčejí za mistrovským titulem. Po zápase se ale nejvíc mluvilo o něčem úplně jiném. O bizarní červené kartě pro obránce Nantes Diega Carlose. Čím že se čtyřiadvacetiletý Brazilec provinil? Zakopl o rozhodčího.



Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Nantes se v závěrečných minutách snažilo o vyrovnání, útok proto ve větší míře podporovali i obránci. Když ale domácí míč na soupeřově polovině ztratili, museli se rychle vracet zpět. Rychlík Mbappé totiž pelášil směrem k bráně a už pronikal do pokutového území.



Na útočném výletu se tak musel pohotově obrátit i stoper Carlos a bleskový protiútok Pařížanů chtěl pochopitelně z co nejdetailnějšího pohledu sledovat i hlavní rozhodčí zápasu Tony Chapron. Běžel těsně před vracejícím se Carlosem, a když náhle změnil směr, aby se přiblížil prchajícímu Mbappému, vběhl tím bekovi Nantes přímo do cesty.

French referee Tony Chapron kicks a player after he accidentally tripped him up lol CC @btsport pic.twitter.com/mMSQKAN3iV - threesixtytv (@Threesixty_tv) 15. ledna 2018

Situace nemohla dopadnout jinak. Carlos nestihl zareagovat a škobrtl o nohy rozhodčího Chaprona, který se ihned sesunul k zemi. Nešťastná náhoda, vždyť se vlastně nic nestalo, řekli byste si. Chapronova reakce ale měla k nějaké přiměřenosti hodně daleko. Frustrovaný sudí se v návalu emocí ještě na trávníku ohnal po obránci Nantes a nakopl ho do holeně. Ani to však nebylo ještě všechno.

Chapron usoudil, že se jej Carlos pokusil zákeřně zfaulovat, a proto z kapsičky vytáhl žlutou kartu. Brazilec už jednu měl za zákrok z prvního poločasu, následovat proto musela i červená. Stadionem zněl hlasitý pískot, Carlos i jeho spoluhráči jen nevěřícně kroutili hlavou a funkcionáři domácích vypadali, že nevědí, jestli se mají smát, nebo brečet.



Jak už to tak ale bývá, protesty nic nezměnily, zmatený Chapron si stál za svým a nešťastník Carlos musel odejít do kabiny. Po chvilce jej následovali i všichni ostatní aktéři utkání, PSG už dokázalo udržet nejtěsnější možný náskok. Kuriózní vyloučení se pochopitelně ihned stalo hitem internetu a pobavilo fanoušky po celém světě.

"Je to vtip. Dostal jsem dvacet textových zpráv, že ten rozhodčí je snad vtip. Co chcete, abych řekl? Když řeknu příliš mnoho, budu ještě předvolán etickou komisí. Je skandální vidět něco takového, rozhodčí by měl být potrestaný na šest měsíců," prohlásil rozhořčený prezident Nantes Waldemar Kita. Po zápase doufal alespoň v omluvu, té se však od Chaprona ani on, ani smolař Carlos nedočkal. "Bylo nám řečeno, že sudí musí odpočívat a je na masáži. Amatérismus," nechápal Kita.



Teď bude zajímavé sledovat, jak se ve Francii k celé situaci postaví, Chapron si totiž rozhodně nepočínal tak, jak by se na rozhodčího slušelo. A za oplácení a nakopnutí Carlose měl vyloučit spíš sám sebe.