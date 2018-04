VIDEO: Hrdina Cazorla. Hrozila mu amputace nohy, teď je zpět

Fanoušci londýnského Arsenalu jsou v sedmém nebi. Záložník Santi Cazorla, jeden z jejich největších oblíbenců, se vrátil na fotbalové trávníky. Zkušený plejer, kterému ještě nedávno hrozila amputace nohy, po dvou letech obul kopačky a před posledním zápasem Evropské ligy ukázal své schopnosti. Příznivci nyní doufají v jeho brzký start v soutěžním mači.

Má štěstí v neštěstí. Španělský záložník Santi Cazorla byl v roce 2012, kdy přestoupil z Málagy do londýnského Arsenalu, považován za jednoho z nejkomplexnějších středopolařů na světě. Jeho velký vzestup ale čtyři sezony nato pozastavilo zranění kotníku, které si přivodil v utkání s bulharským Ludogorcem.

Přestože se zprvu zdálo, že dvojnásobný mistr Evropy nebude muset na operační sál, pod kudlou nakonec skončil celkem osmkrát. Ani tento počet zákroků však odchovanci Realu Oviedo nepomohl, naopak se objevila těžká infekce.

Ta mu zničila téměř celou nohu a Cazorlovi hrozila amputace. "Doktoři zjistili, že mám v noze infekci, která mi poničila patní kost. A hlavně mi chybělo osm centimetrů Achillovy šlachy. Když nezabírala antibiotika, hrozilo mi, že mi budou muset vzít nohu kvůli otravě," uvedl kdysi. "Lékaři mi řekli, že mám být šťastný, jestli vůbec ještě budu moci chodit se synem po zahradě."

Lékařům se však podařilo nemožné. "Santimu" nejprve uzdravili achilovku, načež zvládli také nebezpečnou infekci. K záchraně dolní končetiny byla mimo jiné použita i část kůže z fotbalistovy levé ruky, již zdobí tetování.

A jak se zdá, zmíněný horor se nakonec dost možná změní v pohádku. Po absolvování mnoha rehabilitací se totiž nejlepší španělský hráč roku 2007 dokázal vrátit zpět k fotbalu. Před zápasem Evropské ligy mezi jeho Arsenalem a Atléticem Madrid obul po téměř dvouleté pauze kopačky a střihl si s kondičním koučem Shafem Fosythem lehkou tréninkovou jednotku. Tu následně nechal natočit a vyvěsit na Twitter.

It's only Santi bloody Cazorla out on the Emirates pitch!!!! pic.twitter.com/uZHdQiko5c