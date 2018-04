VIDEO: Klaun Balotelli. Proměnil penaltu, pak nasimuloval faul

Opět na sebe pořádně upozornil. Italský útočník Mario Balotelli, jenž se řadí mezi největší fotbalové průšviháře, fanouškům připomněl chvíle své největší slávy. V utkání jeho Nice proti Štrasburku rozhodl proměněnou penaltou o dělbě bodů a následně předvedl bláznivou simulaci, když nahrál údajný soupeřův úder do obličeje. Jeho počínání opět obletělo celý internet.

Během své kariéry se již postaral o řadu malérů a komických situací. Italský snajpr Mario Balotelli, jehož pro dospělý fotbal vychoval milánský Inter, patří mezi nejkontroverznější hráče na fotbalových trávnících. V minulosti už stihl odcizit redaktorce fotoaparát, pobavit fanoušky svou neschopností obléci si rozlišovák nebo fyzicky vystartovat na hlavního trenéra.

Naposledy na sebe "Super Mario" upoutal pozornost v ostře sledovaném zápase pětatřicátého kola francouzské Ligue 1, kdy jeho Nice zavítalo na hřiště o záchranu bojujícího Štrasburku, jenž ovládl díky trefě Alžířana Idrisse Saadiho nepříliš záživnou první půli.

Ta druhá už byla o poznání zajímavější, o což se zasloužil především právě Balotelli. "Nejslavnější" chvíle rodáka z Pescary přišla v devětapadesáté minutě, když po faulu na svou osobu vybojoval pokutový kop, načež po skvělém provedení a oklamání gólmana srovnal svým patnáctým gólem v sezoně na konečných 1:1.

Velký ohlas ale způsobila hlavně situace, jež následovala po vyrovnávací brance. Namotivovaný útočník se snažil k nelibosti domácích plejerů sebrat míč a po lehké srážce s forvardem Dimitrim Lienardem nasimuloval pád, při němž naznačil inkasovaný úder do obličeje. Jak však odhalily záběry z různých kamer, k žádnému takovému kontaktu nedošlo.

#OGCNice's Mario Balotelli was up to his usual tricks after scoring a penalty... 😳 pic.twitter.com/6pNGJpty4x