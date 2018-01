Manekýn Ronaldo. Vyhrál souboj, pak se prohlížel v mobilu

Své poslední ligové utkání zvládli. Fotbalisté Realu Madrid dokázali porazit La Coruňu a po dlouhé době se od diváků dočkali chvály. Zazářil i Cristiano Ronaldo, který vstřelil dvě branky. Spokojený ale přesto nebyl. Při své druhé trefě totiž schytal ránu a musel být přímo na hřišti ošetřen. Při následném odchodu ze hřiště si vyžádal od lékaře telefon a zkontroloval si, jak vypadá. Video se rázem stalo internetovým hitem.

Pro hráče Realu to byl hodně důležitý zápas. Pokud by totiž proti La Coruně nezvítězili, zadělali by si na pořádný problém. Svěřenci kouče Zinedina Zidana se však dokázali semknout a svého soupeře doslova zničili. Jednonásobný vítěz La ligy si nakonec z hlavního města Španělska odvezl vysokou porážku 1:7.

Branky a závěrečný výsledek ale nebyly tím jediným, co fanoušky zaujalo. O největší rozruch se postarala hlavní hvězda Realu, Cristiano Ronaldo. Ten, jak je známo, velice dbá o svůj vzhled a snaží se prosadit i ve světě modelingu. A v posledním utkání to opět potvrdil.

Ve čtyřiaosmdesáté minutě si rodák z Madeiry naběhl na centr Lucase Vazqueze a upravil skóre na 6:1. Branka to nebyla ale vůbec jednoduchá, dvaatřicetiletý Portugalec musel absolvovat drsný hlavičkový souboj. Kromě svého již druhého gólového zápisu do statistik si tak odnesl i krvavý šrám.

Ihned po hlavičkovém duelu se skácel k zemi, na což velice rychle reagovali týmoví lékaři, kteří přiběhli své hvězdě na pomoc. Jelikož se zranění zdálo být vážnější, musel "Ronny" hřiště opustit. A poté přišlo něco naprosto neočekávaného. Při odchodu z hrací plochy si pětinásobný držitel Zlatého míče vyžádal od jednoho z lékařů telefon, načež si za pomoci předního fotoaparátu zkontroloval svůj "pošramocený" obličej.

Po závěrečném hvizdu zástupci Realu uvedli, že "Crisovo" zranění není vážné, a klíčový muž by tak měl být k dispozici i na nejbližší utkání proti Valencii.