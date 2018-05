VIDEO: Marcelo napodobil syna. Splnil hlavičkovou výzvu

Před několika dny obletělo internet video, na němž syn fotbalisty Marcela zavítal do kabiny madridského velkoklubu a splnil populární hlavičkovou výzvu. Nyní se o něco podobného pokusil také jeho slavný otec, jenž pro změnu navštívil šatnu svého potomka. A opět to byla parádní podívaná.

Brazilský obránce Marcelo patří mezi nejoblíbenější fotbalisty ve španělské lize. Už dvanáctým rokem nastupuje za slavný Real Madrid, kam odešel v roce 2006 z Fluminense. Kromě tradičně kvalitních výkonů je známý také fantastickou technikou, o které už několikrát přesvědčil diváky. Naposledy je pobavil v úterý, když se rozhodl napodobit svého malého syna Enza, jenž si minulý týden v kabině "bílého baletu" střihl s hvězdnými hráči populární hlavičkovou výzvu, která následně obletěla sociální sítě. Třicetiletý bek pro změnu zavítal do šatny mladého mužstva, v níž jeho potomek vyrůstá.

One week on from Marcelo's son doing the challenge with the Real Madrid squad, Marcelo visited his son's team to complete the challenge.



What a player. What a man.pic.twitter.com/s5to6bTB8C