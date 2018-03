VIDEO: Mourinho kopl na tribunu lahev, Matič dal supergól

Začalo to tragédií, skončilo to pohádkou. Tak nějak by se dal shrnout výkon fotbalistů Manchesteru United na hřišti Crystal Palace. "Rudí ďáblové" dokázali ve druhém poločase otočit nepříznivé skóre, k čemuž pomohla i neskutečná dělovka záložníka Nemanja Matiče z nastavení. O rozruch se během napínavého duelu postaral i samotný kouč hostů José Mourinho, jenž neudržel emoce na uzdě a mezi diváky kopl prázdnou láhev.

Až na duel mezi Swansea a West Hamem, v němž domácí zvítězili 4:1, se diváci anglické Premier League o víkend nudili. Padalo málo branek a více než fotbalové parády byly k vidění spíše taktikou svázané výkony.

Fanoušci se tak pořádné podívané dočkali až v pondělním termínu, kdy v rámci dohrávky devětadvacátého kola hostil o sestup hrající Crystal Palace slavný Manchester United. A bylo se skutečně na co dívat. Všemi stranami podceňující domácí už v osmadvacáté minutě vedli 2:0 a zdálo se, že se zrodí velké překvapení.

Kdo byl v tu chvíli nejvíce rozhněvaný? José Mourinho. Hostující kouč neudržel své emoce na uzdě, načež po jedné z nepovedených akcí svých svěřenců kopl na vyprodanou tribunu ležící láhev. Nepochopitelný čin si ale vmžiku uvědomil a za svůj prohřešek se okamžitě omluvil. Fanoušci tuto nečekanou událost, jak je vidno, vzali s humorem.

Mourinho’s reaction to kicking a water bottle 😂😂😂 Ban incoming. pic.twitter.com/nCBpmecx8w - Scott Patterson (@R_o_M) 5. března 2018

"Bylo to prázdné," řekl po utkání pětapadesátiletý Portugalec, "Může za to má frustrace ze hry, nebyl v tom žádný druh agrese," obhajoval svůj kop. "Nakonec to vlastně byla dobrá zábava s těmi lidmi za mnou. Možná že mě tu i mají rádi, protože stále říkám, že tento stadion a tito fanoušci jsou naprosto úžasní," dodal.

Matičova trefa obletěla svět

Poté už se ale Mourinho dočkal samých světlých momentů. "Rudí ďáblové" totiž dokázali během necelých dvaceti minut zásluhou Chrise Smallinga a belgického útočníka Romela Lukakua srovnat, čímž připravili perfektní podmínky pro strhující závěr.

Právě poslední minuty přichystaly nejhezčí okamžik celého souboje. V první minutě nastavení totiž ze vzdálenosti téměř pětadvaceti metrů napřáhl srbský záložník Nemanja Matič a neuvěřitelnou dělovkou se postaral o branku týdne, jež obletěla celý svět.

A oslavy hráčů z Old Trafford? Ty nebraly konce. Někteří běželi slavit směrem k tribunám, střelec druhé branky Manchesteru Lukaku zase poklekl na trávník a samou radostí začal do zeleného pažitu "mlátit".

Vítězství bylo zkrátka nepochybně jasným cílem United, tím spíš, že se díky němu dostali na druhé místo před Liverpool, jejich následujícího soupeře.