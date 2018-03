VIDEO: Nejhorší výkop sezony. Hráč odevzdal míč soupeři

Nejhorší výkop letošní sezony. Toto označení si zcela po právu vysloužil kousek fotbalisty Granta Leadbittera. Kapitán druholigového Middlesbroughu předvedl v utkání pětatřicátého kola druhé anglické ligy, v němž jeho tým porazil Leeds United, otřesné zahájení. Míč rovnou nabídl svým protihráčům a nechtěně se postaral o hit internetu.

Championship, jak se nazývá druhá nejvyšší anglická fotbalová soutěž, je oproti Premier League ve velkém ústraní. Přestože v ní nastupují kvalitní fotbalisté, kteří se časem vyšvihnou o level výš, ve světě není její sledovanost příliš vysoká.

Čas od času však na sebe udělá tato liga velkou reklamu. O tu dosud poslední, leč negativní, se postaral kapitán Middlesbroughu Grant Leadbitter, jenž provedl nejhorší výkop probíhajícího ročníku.

Jednatřicetiletý záložník se z prvního zápasového dotyku pokoušel okamžitě najít na pravém křídle Adama Traoreho, jemuž poslal prudkou přihrávku. Bývalý hráč Barcelony ale neměl nárok míč dostihnout, a tak balon putoval do moci hostujících plejerů. Video ze zmíněného momentu se okamžitě stalo hitem internetu.

Nepovedenou situaci odchovance Sunderlandu nyní rozebírají i uživatelé sociálních sítí, kteří se nad nechtěnou slávou bývalého mládežnického reprezentanta Anglie náramně baví.

Neskutečný start od Boro! Nejhorší, jaký jsem kdy viděl," napsal jeden z nich. "Co to bylo? Ten hráč by si zasloužil metál," doplnil ho ironicky další.

Třebaže si "hříšník" Leadbitter představoval svůj fotbalový věhlas úplně jinak, po závěrečném hvizdu hlavního sudího mohl být spokojený. Tým z nemetropolitního hrabství North Yorkshire totiž z utkání vytěžil všechny tři body.

Díky výhře 3:0 se dokonce fotbalisté "Boro" vyšvihli až na šesté místo tabulky, které zaručuje play off. Pokud však chtějí usilovat o postup, budou muset zapracovat na výkopech.