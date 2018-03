VIDEO: Ramos opustil během zápasu hřiště. Pos*al se, řekl Zidane

Forma Realu se zvedá. Po několika neúspěšných výsledcích a špatných výkonech začala zase Zidanova družina předvádět fotbal, kterým si dříve získala miliony fanoušků po celém světě. Naposledy uspěli madridští hráči v Eibaru, kde zazářil Cristiano Ronaldo. Na konci utkání se ale mluvilo hlavně o obránci Sergiu Ramosovi, jenž si během utkání musel odběhnout.

Výhra v Eibaru se nerodila vůbec snadno. Real potřeboval za každou cenu vydolovat z utkání všechny tři body, aby se opět pokusil natáhnout vítěznou šňůru a zároveň za sebou nechat dotírající Valencii, jež si dělá choutky na třetí příčku v tabulce.

To se nakonec povedlo. Bílý balet díky dvěma trefám Cristiana Ronalda, jenž nasázel v letošní ligové sezoně už osmnáct gólů, utkání zvládl. Ale že by to byl právě hvězdný Portugalec, o kom se následně nejvíce mluvilo? Ani náhodou. Nejvíce příznivci řešili Sergia Ramose.

Důvod? Zkušený zadák se v šestasedmdesáté minutě z ničeho nic vypařil. Mužstvo z hlavního města Španělska tak hrálo pouze v deseti, přičemž fanoušci absolutně nechápali, proč jeden z jejich hlavních obranných pilířů utekl ze hřiště. Jednatřicetiletý stoper totiž během mače neprojevoval žádné náznaky zranění či případné nevolnosti. O deset minut později se ale na trávník překvapivě vrátil a tvářil se, jako by se nechumelilo.

Vysvětlení přinesla až pozápasová tisková konference v podání kouče Zinédina Zidana, který musel vysvětlit, proč jeho svěřenec opustil plácek. A přišel s hodně překvapivou odpovědí: "Sergio se pos*al. Potřeboval jít na velkou potřebu. Musel tam rychle běžet, protože už bylo pozdě. Šel na záchod a potom se vrátil."

Na Ramosův účet se okamžitě začali bavit nejen uživatelé sociálních sítí, ale i stoupenci Barcelony. Rodáka ze Sevilly to však příliš mrzet nemusí, Real desetiminutové "oslabení" zvládl na výbornou.