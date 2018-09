VIDEO: Real Madrid představil koncept nejlepšího stadionu

Domácí stadion Realu Madrid Santiago Bernabéu stojí v Madridu od roku 1947 a jedná se o šestý největší stadion v Evropě. Jenže jeden z nejslavnějších světových fotbalových klubů chce víc, touží po vytvoření supermoderní budovy plné úžasných vychytávek. Klub v neděli představil projekt, podle kterého by se měl stadion stát tím nejlepším na světě.

"Santiago Bernabéu je pro nás všechny místem plným emocí. Je součástí našich příběhů a našich vzpomínek. Stadion 21. století bude disponovat maximálním komfortem, kde fanoušci zažijí nezapomenutelné zážitky a pocítí vliv nejmodernějších technologií. Bude to jedno z nejatraktivnějších míst pro všechny, kdo Madrid navštíví. Unikátní stadion v perfektní lokalitě, v srdci hlavního města," velebí prezident klubu Real Madrid Florentino Pérez.

Ten o nové vizi mluví v dalších superlativech. Slibuje nové sedačky, promítací prostory, více pohodlí a bezpečí i nový koncept s rekreačními, stravovacími a zábavnými prostory, kde se zabaví celá rodina.

Kdo by chtěl zavítat do Madridu a vyzkoušet si atmosféru nejlepšího stadionu na světě, bude si muset minimálně tři a půl roku počkat. Podle odhadů by tak dlouho měla trvat výstavba, která bude stát neskutečných 525 miliónů eur. Digitální stadion, kde se bude možná spojit se všemi hráči nebo rozšíření současného muzea jsou jen další z plánů na vylepšení současné podoby.

Za obrovskými výdaji se samozřejmě skrývají ještě větší příjmy. "Nový operační model nám umožní získat dalších víc než sto padesát milionů eur za sezónu. Chceme být prvním klubem na světě, který překoná hranici příjmů přes jednu miliardu eur," netají se velkolepými finanční plány Peréz.