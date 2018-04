VIDEO: Respekt. Hráči Říma uctili památku fanoušků Liverpoolu

Předvedli fantastické gesto. Fotbalisté italského AS Řím přijeli do Liverpoolu, kde je čeká první semifinálový duel letošní Ligy mistrů, pro kladný výsledek do odvety. Přestože svému soupeři nehodlají dát nic zadarmo, stihli mu již projevit velký respekt, když uctili památku šestadevadesáti fanoušků, kteří přišli v roce 1989 na stadionu Hillsborough o svůj život.

Příznivci jsou plní očekávání. Už v úterý večer se odehraje první ze dvou semifinálových klání letošní Ligy mistrů, nejpopulárnější fotbalové soutěže. Vypjatému duelu mezi anglickým Liverpoolem a italským AS Řím, za nějž s největší pravděpodobností nastoupí také Patrik Schick, bude přihlížet vyprodaný Anfield Road.

Klíčovým mužem hostů by měl být tradičně Daniele De Rossi, kapitán "vlků". Ten je vůdčí postavou nejen na hřišti, ale i mimo něj, což předvedl i několik hodin po příjezdu do metropolitního hrabství Merseyside.

"Nástupce" největší legendy římského celku Francesca Tottiho navštívil společně se svými spoluhráči tamní památník, aby na něj položil věnec a uctil šestadevadesát zesnulých fanoušků, kteří roce 1989 zahynuli na stadionu Hillsborough.

Club captain Daniele De Rossi lays a wreath at the Hillsborough memorial on behalf of the #ASRoma squad in remembrance of the 96 fans who lost their lives in 1989. pic.twitter.com/RrgYhIK18j - AS Roma English (@ASRomaEN) 23. dubna 2018

Společně s hráči AS na jeden z nejtragičtějších momentů v historii fotbalu zavzpomínal také liverpoolský kaplan Bill Bygroves, jenž za pomoci italských překladatelů fotbalistům popsal, co se přesně tehdejší večer stalo.

Gallery: #ASRoma players visit the Hillsborough memorial at Anfield to pay their respects to the fans who lost their lives in the stadium disaster. #JFT96 https://t.co/T169L7XjDs pic.twitter.com/xYJPhKcvo3 - AS Roma English (@ASRomaEN) 23. dubna 2018

Skvělé gesto Římanů následně ocenili prakticky všichni fanoušci, především na Twitteru se to pozitivními ohlasy jen hemžilo. "Je úžasné, že jste si vzpomněli na bývalé fanoušky. Všechna čest," napsal jeden z uživatelů. "Fantastický klub. Ať do finále postoupí kdokoliv, projevíme vám respekt," doplnil ho podporovatel Liverpoolu.

A mají pravdu. Na zmíněnou tragédii by se nikdy nemělo zapomenout a fotbalistům z hlavního města Itálie je potřeba za tento skutek minimálně zatleskat.