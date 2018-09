VIDEO: Ronaldo Junior ukázal tátovi, jak se střílí góly za Juventus

Portugalská ikona Cristiano Ronaldo zatím marně čeká na úvodní gól v dresu Juventusu Turín. Recept, jak vstřelit za italský tým premiérovou branku, mu musel ukázat jeho vlastní syn Junior. V kategorii do devíti let se prosadil hned čtyřikrát a předčil tak svého mnohem slavnějšího 33letého otce.

Ronaldo odehrál za Juventus tři mistrovské zápasy, na jeho kontě ale stále svítí nula v počtu vstřelených gólů. Cestu, jak skórovat, mu tak musel ukázat jeho vlastní syn, který se při svém debutu po přesunu z akademie španělského Realu Madrid do Turína blýskl při své premiéře hned čtyřmi góly a okamžitě se stal hitem sociálních síti.

Take a look at this Cristiano Ronaldo Jr goal today: pic.twitter.com/Ulgm6hrnK3