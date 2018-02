VIDEO: Ronaldo nejlepším na světě? Fanoušci Barcy se smějí

Fotbalová nevraživost mezi španělskými giganty Barcelonou a Realem Madrid je všem dlouhodobě známá. Fanoušci obou týmů zároveň neustále porovnávají své největší hvězdy, Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Když se jednomu z nich něco nepovede, příznivci druhého táboru mu to dají pěkně "sežrat". Naposledy to odnesl čerstvě třiatřicetiletý portugalský útočník, jemuž vytvořili Katalánci video s jeho přešlapy, čímž reagovali na jeho bídný výkon v posledním utkání.

Jsou to dva kluby, jejichž vzájemná utkání sleduje pravidelně téměř celý svět. Duely mezi Barcelonou a Realu Madrid mají zkrátka obrovskou historii a tradici. Příznivci obou velkoklubů si nic nedarují, naopak je častokrát potěší bídná forma a krize jejich rivala.

A právě to se momentálně děje. Tentokrát jsou na koni podporovatelé Barcelony, jež je momentálně s luxusním náskokem na prvním místě španělské La Ligy. Za to Realu se vůbec nedaří, což potvrdila i sobotní remíza s Levante (2:2), která jen poukázala na momentální rozpoložení "bílého baletu".

Kdo schytal největší kritiku? Cristiano Ronaldo. Ten byl ve dvaaosmdesáté minutě vystřídán, což se mu přihodilo po dlouhých osmi měsících. Přestože by měl být právě on rozdílovým hráčem, v poslední době tomu tak není. Z jeho výkonů momentálně převládá v táboru "los blancos" pořádná frustrace.

V sedmém nebi jsou naopak barcelonští "fans", kteří jakékoliv přešlapy největší hvězdy hlavního konkurenta kvitují. Jeden z jeho kritiků dokonce vytvořil video, v němž se objevují Ronaldovy pokažené finty a zmařené akce. Příspěvek končí proslovem pětinásobného vítěze Zlatého míče, který říká, že je nejlepším hráčem na světě, načež přichází obrovský smích.

Cristiano Ronaldo vs Levante



With Real Madrid struggling to qualify for the UCL, all eyes are on Ronaldo to rescue them, only for him to drop one of the worst performances of the season, getting them closer and closer to Europa League



pic.twitter.com/4aR7zcz7yk