VIDEO: Rooney je zpět. Fanoušky nadchl výstavním přímým kopem

Wayne Rooney je zpátky v Anglii a už zase pálí ostrými. Bývalý kanonýr Manchesteru United i reprezentačního výběru Albionu se vrátil po dvou letech v zámořské MLS a skóroval ve druhém zápase po sobě. A trefa to byla tentokrát výstavní.

Čtyřiatřicetiletý fotbalista, který místo v útoku už nastupuje spíš ve středu pole, dal svou první branku za Derby v úterý při porážce 2:3 na půdě Lutonu. Při páteční vysoké výhře 4:0 nad Stoke zvýšil na tříbrankový náskok parádní ránou z přímého kopu.

