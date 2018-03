VIDEO: "Sexuální oslava". Fernandao dostal přísný trest

Istanbulské derby mezi Besiktasem a Fenerbahce bývá jedním z nejvyhrocenějších. Zvlášť v Turecku lepší a sledovanější zápas nenajdete. Stejně to berou i sami hráči, kteří dávají do každého souboje naprosté maximum a neváhají projevit své emoce. Své o tom ví i hostující útočník Farnandao, který po vstřelené brance předvedl domácímu kotli "sexuální oslavu". Od disciplinární komise následně vyfasoval zasloužený trest.

Je to peklo. A to doslova. Duel mezi tureckým Besiktasem a Fenerbahce bývá vždy velice vyhrocené. Obrovská rivalita a mnohdy až nenávist mezi oběma tábory je v Istanbulu znát už několik dní před samotným zápasem. Jakmile na něj dojde a rozhodčí poprvé foukne do píšťalky, na stadionu "hoří tráva".

Jinak tomu nebylo ani v posledním duelu těchto odvěkých rivalů, který sledoval vyprodaný stadion se skoro čtyřiceti tisíci fanoušky. Viděli fantastickou podívanou, již doplnily nejen čtyři branky, ale také teatrální skandál. Postaral se o něj už v osmé minutě hostující útočník Farnandao. Brazilský forvard nejprve otevřel zápasové skóre a poslal Fenerbahce do vedení. Následně předvedl bláznivou oslavu a pod vlivem emocí se otočil k domácím příznivcům, přičemž si neodpustil sexuální gesto.

