VIDEO: Skotští vtipálci. Motherwell přivítal posilu stylem United

Přestup Alexise Sáncheze do Manchesteru United byl pořádnou peckou, o které mluvil celý fotbalový svět. Rudí ďáblové přivítali svou hvězdu v novém působišti trochu netradičně, připravili totiž dojemné video. To zaujalo i ve Skotsku, kde ho tamní klub Motherwell parádně zparodoval a pobavil všechny své fanoušky.

Chilský záložník na Old Trafford? Tento přesun zvedl ze židlí snad všechny fanoušky, především pak ty londýnské. Podporovatelé Arsenalu, jehož branku hájí český gólman Petr Čech, cítí obrovskou zradu a svému bývalému hráči jeho odchod k jednomu z hlavních rivalů jen tak neodpustí.

To v Manchesteru mají úplně jiné starosti. Trenér José Mourinho si mne ruce, vedení slaví a fanoušci už se nemohou dočkat, až Sáncheze uvidí poprvé nastoupit za jejich milovaný klub. Že si loňští šampioni Evropské ligy své nejnovější posily opravdu váží, potvrdili prakticky ihned po jejím příchodu do klubu.

Jako představení své nové "star" totiž zvolili vskutku originální a dojemné video, které muselo zaujmout snad každého. Rodák z Tocopilly v něm hraje na klavír a vchází do útrob stadionu, na němž teď bude trávit prakticky každý den. Marketingovému oddělený United se zkrátka povedl naprosto povedený kousek. "Dámy a pánové, prosím, zaujměte své místo. Představujeme #Alexis7," stojí také v příspěvku.

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7 … #GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

Jak už ale bývá zvykem, v kopané se pohybuje i široká škála vtipálků. O nejlepší parodie a vtipné kousky se většinou starají internetoví uživatelé. Tentokrát tomu však bylo úplně jinak. O zábavu se totiž postaral přímo jeden fotbalový klub, a to skotský Motherwell.

Vtipálci ze země kiltů se rozhodli, že pobaví svět a zveřejnili fantastickou parodii. Stejně tak jako slavný Manchester, tak i osmý klub tamní Premiership přivítal do svých řad nového hráče. Na Fir Park zamířil anglický obránce Peter Hartley.

A i on byl přivítán videem. Efekty v něm jsou téměř totožné jako v příspěvku United. Jediným rozdílem je vlastně jen samotný hráč a miniaturní klavír. Zástupci Motherwellu dokonce zvolili i podobný komentář. "Dámy a pánové, prosím, zaujměte své místo. Představujeme #Pete6," napsali.

🎹 | Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Pete6... #SIWY #MFC



Are we doing this right, @ManUtd? 👀 😜 pic.twitter.com/4d14hXW7bN