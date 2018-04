VIDEO: Spasitel Zlatan. Rozhodl o další výhře, komentátor šílel

Vstup do nového angažmá je pro něj jako z říše snů. Švédský útočník Zlatan Ibrahimovič skóroval po neuvěřitelném debutu, jenž si odbyl během losangelského derby, i ve svém třetím utkání. Zkušený kanonýr tentokrát rozhodl skvělou hlavičkou o výhře Galaxy v Chicagu.

Amerika mu leží u nohou. Přestože Zlatan Ibrahimovič přišel do Los Angeles Galaxy s nálepkou střeleckého zabijáka, tak skvělé výkony, které prozatím v Major League Soccer předvádí, čekal málokdo. Vysoký Švéd rozhodl dvěma góly městské derby, když nastoupil až v průběhu druhého poločasu, a příznivci se mohli doslova zbláznit. Především jeho první trefa v podobě lobu vzbudila obrovský ohlas.

V druhém utkání se Sportingem Kansas se sice slavný plejer neprosadil, v tom třetím už ale opět ukázal, co v něm je. Proti Chicagu nastoupil "Ibra" poprvé od začátku a jak se později ukázalo, byl to správný tah. Historicky nejlepší kanonýr Švédska totiž otevřel v nastavení prvního poločasu zápasové skóre, když si naběhl na centr obránce Ashleyho Colea a nechytatelnou hlavičkou poslal svůj tým do vedení.

Radost z trefy dvojnásobného účastníka mistrovství světa neměli však jen hostující fanoušci, ale i komentátor jedné z televizních stanic, jež napínavý mač vysílala. Podívejte se sami.

Klíčová branka se odrazila i ve Zlatanových statistikách. Úchvatná bilance rodáka z Malmö momentálně čítá 127 minut a tři vstřelené góly, což je na jeho věk velmi úctyhodná bilance. Tu následně ocenili i internetoví uživatelé. "Fotbalový král je zpět. Máš skvělá čísla, nikdo na tebe nemá, legendo," napsal na sociálních Twitter jeden z jeho stoupenců.

Šanci přidat do už tak bohaté sbírky další gólový příspěvek bude mít Ibrahimovič 22. dubna, kdy na stadion StubHub Center dorazí Atlanta, druhý celek Východní divize.