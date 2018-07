VIDEO: Srbský kouč žongloval u lavičky. Byl vykázán na tribunu

Pobavil všechny fanoušky. Trenér srbského celku Radnički Niš předvedl v utkání prvního předkola Evropské ligy proti maltskému týmu Gzira United skvělé fotbalové dovednosti. Pár minut před koncem zápasu ulovil za postranní čárou odražený míč a tribunám ukázal, jak brilantně umí žonglovat. Pro jeho show ale neměl pochopení hlavní sudí, který jej nechal vykázat na tribunu.

Kdo v uplynulém týdnu dorazil na Stadion Čair v srbském městečku Niš, rozhodně se nenudil. Domácí tým Radnički dokázal v utkání prvního předkola prestižní Evropské ligy nastřílet maltskému soupeři čtyři branky, čímž si vytvořil fantastickou pozici do odvety.

Samotné góly však nebyly tím jediným, co osm a půl tisíce diváků pobavilo. Tribuny roztleskal i trenér Nenad Lalatovič, jenž si v sedmaosmdesáté minutě zavzpomínal na časy, kdy sám ještě hrával fotbal. Bývalý obránce Šachtaru Doněck či Wolfsburgu se zhostil odraženého balonu a v prostoru před lavičkou s ním začal parádně žonglovat. Nechyběla ani patička.

Na rozdíl od burácejících příznivců neměl pro umění čtyřicetiletého kouče pochopení hlavní rozhodčí Barcelo, který jej i na popud hráčů maltského mužstva vykázal na tribunu. Ačkoliv bělehradský rodák s rozhodnutím příliš nesouhlasil, vadit mu to nakonec příliš nemuselo. Nejenže je jeho tým blízko k postupu do další kvalifikační fáze, on sám se navíc stal hvězdou internetu.