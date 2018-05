VIDEO: Úžasný moment. Mladík dal gól přímo z výkopu

Povedl se mu fantastický kousek. Třináctiletý Louis MacLachlan se postaral během mládežnického finále skotského poháru mezi týmy Spartans FC Youth a St Andrews o nádherný moment, když se trefil přímo z rozehrávky a poslal svůj výběr po pár vteřinách do vedení. Famózní branka rázem i díky komentátorovi televizní stanice BBC, jež duel vysílala, obletěla celý internet.

Je mu teprve třináct let, přesto už o něm ví celý svět. Talentovaný fotbalista Louis MacLachlan, jenž momentálně nastupuje za skotský mládežnický klub Spartans FC, vstřelil jeden z nejhezčích a nejrychlejších gólů za poslední dobu.

Technicky vybavený klučina si brilantní trefu schoval na nejdůležitější zápas sezony, finále poháru. A fanoušci, kteří byli na zajímavém mači přítomni, doslova šíleli radostí. MacLachlan si vzal na starost výkop utkání, namísto očekávané přihrávky spoluhráči se však překvapivě opřel do míče a jeho parádní dalekonosná střela skončila až za zády soupeřova gólmana.

Hráč v bíločerveném dresu měl o to větší štěstí, že souboj dvou finalistů vysílala skotská televize BBC, která zmíněnou trefu okořeněnou skvělým výkonem komentátora okamžitě sdílela na sociální síti Twitter. "Oni nebudou střílet přímo z rozehrávky, že?" ptal se nevěřícně muž za mikrofonem. Neskutečné se však stalo realitou. "To je neuvěřitelné! To je ta nejvýznamnější věc, kterou jsme mohli vidět," zakřičel poté, co míč skončil v síti.

"They're not going to shoot directly from kick off, are they?"



Check out this goal ⬇️⬇️



(Pictures courtesy of SYFA TV) pic.twitter.com/uj1MUlSWg1