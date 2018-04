VIDEO: Vyhrocený šlágr? Příznivci Juventusu a Neapole se objali

Byl to šlágr celého víkendu. Utkání čtyřiatřicátého kola italské nejvyšší soutěže mezi Juventusem a Neapolí sliboval velkou podívanou. Tu čekali příznivci nejen na hřišti, ale také v ulicích. Namísto nepokojů však panovala v Turíně přátelská atmosféra. Během jednoho momentu se dokonce příznivci obou táborů při společném střetnutí objali a skandovali.

Fotbalovým světem v poslední době cloumá jeden velký skandál za druhým. Příkladem budiž nedohrané derby v Turecku, kde bylo utkání tureckého poháru mezi Fenerbahce a Besiktasem předčasně ukončeno kvůli řádění domácích chuligánů, kteří zranili hostujícího kouče. V Anglii zase přednedávnem napadli příznivci Liverpoolu autobus hráčů Manchesteru City.

Podobná řež se čekala také v uplynulou neděli v Turíně, kde vyzvala v rámci čtyřiatřicátého kola Serie A vedoucí "stará dáma" druhou Neapol. Souboji dvou mužstev, kteří bojují o vytoužený titul, předcházela velká bezpečnostní opatření, v různých částech města se pohybovaly stovky policistů.

Jak se však později ukázalo, všechen rozruch byl prakticky zbytečný. Tábory fanoušků se nedopustily žádného přečinu, ba co víc, v severozápadní Itálii dokonce panovala přátelská atmosféra.

Při jednom ze vzájemných střetnutí obou skupin dokonce došlo k objetí místo na předpokládanou hromadnou rvačku. Na videu, které bylo umístěno na sociální síti Twitter, se proti sobě fanoušci Juventusu a Neapole rozeběhli, aby si následně "padli" do náruče a společně začali skandovat. Video ze zmíněné situace rázem obletělo internet.

FOOTBALL FANS ARE SCUM OF THE EARTH. FANS OF OPPOSING SIDES MUST NOT BE LET ANYWHERE NEAR EACH OTHER.



(see: juve and napoli fans bumping into each other in turin ahead of tomorrow's game.)



