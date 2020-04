Vláda odložila rozhodnutí o osudu ligy

Fotbalisté Paris St. Germain se stali vítězem nedohrané francouzské ligy. Ve čtvrtek o tom rozhodlo vedení soutěže, která byla ukončena poté, co vláda až do... více

Český útočník

Schick vyhlíží přestup. Za přesun do Lipska by byl rád

Fotbalový útočník Patrik Schick vyjádřil zájem přestoupit do bundesligového Lipska, kde je od září na ročním hostování s opcí z AS Řím. Řekl to v rozhovoru pro... více