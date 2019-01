Všechno je otevřené, těšilo Guardiolu po výhře nad Liverpoolem

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola měl po vítězství 2:1 nad Liverpoolem radost, že jeho svěřenci v anglické lize stáhli náskok lídra na čtyři body a vrátili se do boje o titul. Podle španělského kouče úřadující mistři proti silnému soupeři ukázali, jak dobrým jsou týmem.

"Bylo to to pro nás jako finále. Věděli jsme, že pokud vyhrajeme, budeme ve hře o titul. Kdybychom prohráli, je téměř konec. Jsme rádi za vítězství, protože jsme stáhli ztrátu a všechno je otevřené," řekl Guardiola novinářům po čtvrtečním šlágru 21. kola. "Jürgen Klopp (trenér Liverpoolu) nebude souhlasit, ale pro Premier League je to dobrý výsledek," dodal.

Domácí City poslal do vedení na konci prvního poločasu Sergio Agüero, v 64. minutě sice srovnal Roberto Firmino, ale osm minut poté rozhodl Leroy Sané. Obhájci titulu připravili rozjetému Liverpoolu první ligovou porážku v sezoně a přerušili jeho devítizápasovou vítěznou sérii.

"Byl to opravdový spektákl, obě strany chtěly vyhrát. Dnes všichni ukázali, co umí. Hráli proti fantastickému týmu a porazili ho. Jsem na své hráče hrdý, od první minuty byli vynikající," prohlásil Guardiola.

Jeho protějšek Klopp nechápal, že kapitán City Vincent Kompany v prvním poločase dostal za tvrdý zákrok na Muhammada Salaha pouze žlutou kartu. "Mám Kompanyho opravdu rád, ale jak je proboha možné, že za tohle není červená karta? Byl poslední a zajel do něj. Kdyby ho zasáhnul víc, je Mo vyřazen do konce sezony," uvedl německý kouč.

Podle něj "Reds" nepodali ideální výkon, ale porážku nebral nijak tragicky. "Máme vysoká očekávání. Můžeme hrát lépe, ale musíte to brát tak, jak to je. Nemůžete vždycky dominovat. Měli jsme smůlu v rozhodujících momentech, řekl bych větší smůlu než City," uvedl Klopp a připomněl, že domácí v úvodní půli zachránila tyč po střele Sadia Maného a stoper John Stones poté vykopnul míč z brankové čáry.

Klopp míní, že Liverpool, který čeká na anglický titul od roku 1990, je přes ztrátu s úhlavním rivalem stále v komfortní situaci. "Kdyby mi někdo řekl, že po obou zápasech s Manchesterem City povedeme tabulku o čtyři body, zaplatil bych mu. Chceme dokončit sezonu co nejlépe, stále jsme na tom velmi dobře," konstatoval bývalý trenér Dortmundu.