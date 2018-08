Vybrané duely La Ligy se odehrají v zámoří. Hráči se bouří

Nejvyšší španělská fotbalová liga se v novém ročníku představí i v zámoří. Šéfové La Ligy se rozhodli prodat některé zápasy tří nejslavnějších klubů do Severní Ameriky, když uzavřeli patnáctiletý kontrakt se společností Relevent. To se však nelíbí šéfům fotbalového svazu i samotným hráčům, kteří odmítají k duelům dojíždět a chtějí proti tomuto rozhodnutí bojovat.

Vůbec poprvé v historii se některá utkání La Ligy uskuteční v zahraničí. Představitelé španělské ligy se rozhodli uzavřít smlouvu s newyorskou společností Relevent Sports, s níž se dohodli na prodeji zápasů tří nejslavnějších klubů. Pravděpodobně už v novém ročníku tak některá utkání v Severní Americe odehraje FC Barcelona, Real Madrid či Atlético.

Důvod? Šéfové této soutěže chtějí zvýšit propagaci La Ligy i v jiných zemích, a to především v USA a Kanadě, které společně s Mexikem uspořádají světový šampionát v roce 2026. Zároveň si od této spolupráce slibují větší zisky z marketingových aktivit a rozvoj mládežnických akademií.

V zámoří se pravidelně odehrává i přípravný turnaj, jehož se zúčastňují nejslavnější výběry světa. Ligové duely by tam měly fotbal ještě více zpopularizovat. "Turnaj se stal hlavní přípravnou pro všechny velké týmy, ale třeba kvůli mistrovství světa na něm často chybí nejlepší hráči. Největší výhodou při hostování ligových setkání je očekávání, že se jich zúčastní i slavní fotbalisté," řekl Charlie Stillitano, výkonný předseda společnosti Relevent Sports.

O možnosti přivést mače španělských klubů do své země uvažoval již delší dobu. "Viděli jsme, že NFL expandovala i mimo Ameriku, a proto jsme se sami sebe zeptali: Proč to nemůžeme udělat i naopak?" pokračoval. "Co se týče fotbalu, Španělé jsou mnohem lepší než kdokoliv jiný. A nyní se dohodli, že patnáct let budou hrát své ligové zápasy v USA," neskrýval radost.

Hráčům ani svazu se to nelíbí

S čerstvým rozhodnutím ale nesouhlasí španělští fanoušci, kteří navštěvují každé utkání svých oblíbených týmů. Nelíbí se dokonce ani členům fotbalového svazu. "La Liga se vzdala názoru hráčů a podnikla kroky, které přinášejí užitek jenom jí. Nebrala ohled na zdraví hráčů a rizika, která podstupují. Vzdala se i názoru několika klubů, které budou nuceny jednou za sezonu odehrát zápas v Severní Americe," stojí v prohlášení svazu.

Stejný názor má i předseda Asociace fotbalistů David Aganzo. "Hráči tu nejsou na to, abychom je využili na byznys pro zisk třetích stran. Fanoušci zase nesouhlasí s tím, že obchodní zájmy byly povýšeny nad to, co je nejlepší pro samotnou hru," řekl rozhořčeně.

Sami fotbalisté se dokonce rozhodli proti "americké novince" bojovat. Kapitáni všech dvaceti celků hrajících španělskou soutěž se podepsali pod petici, kterou chtějí přestěhování jejich duelů zabránit. Listina se má dostat přímo do rukou prezidenta La Ligy.