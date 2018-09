Vychytralý Di Maria. Argentinec vstřelil gól přímo z rohu

Byl to hodně divoký zápas. Utkání 4. kola francouzské nejvyšší soutěž mezi Nimes a PSG nabídlo šest branek, červenou kartu, a dokonce gól přímo z rohového kopu. O tento fantastický počin se postaral argentinský kouzelník Angel Di Maria.

Zápas se vším všudy. I tak by se dal nazvat víkendový duel mezi Nimes a favorizovaným PSG, který nabídl mnoho gólů i dvě vyloučení. Všechno nasvědčovalo pohodlné výhře hostů, když o poločase vedli 2:0. Nejprve se trefil Brazilec Neymar a pět minut před poločasem nachytal domácího brankáře v nedbalkách Di Maria.

A byla to právě branka argentinského křídla, která obletěla celý svět. Třicetiletý šikula se ve 40. minutě postavil k rohovému kopu a všechny na stadionu překvapil. Nejvíce však domácího gólmana Paula Bernardoniho, když místo centru na spoluhráče zvolil mnohem drzejší řešení. Bývalý hráč Manchesteru United se rozhodl, že ohrozí rovnou branku. A úspěšně! Lehce vyběhnutý brankář se už nestihl vrátit na přední tyč a míč zapadl do sítě.

Di Maria just scored this goal for PSG. Holy shit what have I just seen. This is absolute madness. 🔥🔥 pic.twitter.com/fW9jqzAQKe